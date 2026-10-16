Nach Jahren der Growth-Dominanz drehen die Märkte. Das veränderte Makro-Umfeld stärkt Substanzwerte. Welche 10 Value-Fonds USA über 3 Jahre vorn liegen.

Value gewinnt bei Anlegern wieder an Aufmerksamkeit. In unserer Value-Reihe haben wir schon die besten globalen Fonds sowie die europäischen Spitzenreiter herausgefiltert, nun schauen wir uns die USA an.



Der US-Aktienmarkt wird seit Jahren von wachstumsstarken Technologieunternehmen dominiert. Insbesondere die großen Konzerne rund um künstliche Intelligenz haben die Börsenentwicklung maßgeblich geprägt.

Doch die starke Konzentration auf wenige Schwergewichte und deren teilweise ambitionierte Bewertungen lassen Anleger zunehmend nach Alternativen suchen. Hier rücken Value-Aktien in den Fokus. Unternehmen, deren Börsenwert gemessen an Gewinnen, Cashflows oder Substanz vergleichsweise niedrig erscheint, bieten die Chance, von einer Neubewertung zu profitieren.

USA: Abseits bekannter Börsenstars locken Chancen

Anders als in Europa, wo traditionelle Branchen einen größeren Teil des Aktienmarktes ausmachen, ist der US-Markt stark von Technologie- und Wachstumsunternehmen geprägt. Gerade deshalb lohnt sich der Blick abseits der bekannten Börsenstars. In Branchen wie Industrie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen oder Energie finden sich Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, stabilen Erträgen und attraktiven Bewertungen.

Allerdings ist günstig nicht automatisch gut. Hinter niedrigen Bewertungen können sich strukturelle Probleme, schwache Wachstumsperspektiven oder hohe Schulden verbergen. Entscheidend ist deshalb, echte Substanzwerte von sogenannten Value-Fallen zu unterscheiden. Aktive Fondsmanager, die Geschäftsmodelle, Bilanzen und Wettbewerbsvorteile sorgfältig analysieren, könnten hier ihre Stärken ausspielen.

Die besten US-Value-Fonds über drei Jahre

Unsere aktuelle Klickliste zeigt, welche US-Value-Fonds in den vergangenen drei Jahren überzeugen konnten. Die Fondsauswahl erfolgte über Morningstar, die Sortierung nach der Performance über die Finanzsoftware FVBS.

Quelle der Fondsdaten: FWW-Fonds-Explorer, Stand: 16. Oktober 2026

Platz 10: M&G North American Value Fund