Value vs. Growth: Diese Momentum-Strategie erzielt 9,7 Prozent Rendite

Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, hat eine vergleichsweise einfache Strategie entwickelt, die überraschend effektiv ist. Der Mechanismus folgt einer klaren Regel: Liegt die relative Performance von Growth gegenüber Value am Monatsende über dem 200-Tage-Durchschnitt, wird im Folgemonat in den MSCI Growth investiert. Liegt sie darunter, erfolgt der Wechsel in den MSCI Value.

Wechselnde Marktführerschaft

„Auch wenn Growth-Aktien in den letzten Jahren oft die Nase vorn hatten, war das nicht immer der Fall“, erläutert Kielkopf. Insbesondere in den Jahren vor der Finanzkrise sowie während der Corona-Krise von 2020 bis 2022 entwickelten sich Value-Titel deutlich besser. „Da keine der beiden Strategien dauerhaft überlegen ist, kann es sinnvoll sein, flexibel zwischen ihnen zu wechseln“, so der Experte. „Eine Strategie, die in allen Börsenphasen gleichermaßen gut funktioniert, gibt es leider nicht.“

Was schlägt sich besser: Value oder Growth? Das hat HQ Trust untersucht © HQ Trust

Grenzen der Strategie

Besonders in volatilen Marktphasen, wenn weder Growth noch Value eine klare Richtung vorgeben, stößt der Ansatz an seine Grenzen.