Stark durch die Krise So legt Anne-Christine Farstad mit dem MFS Meridian Contrarian Value an

Anne-Christine Farstad sucht mit dem MFS Meridian Contrarian Value (ISIN: LU1985811782) Firmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, aber noch die Chance haben, künftig wieder richtig durchzustarten. Ob die derzeitigen Probleme konjunkturelle Ursachen haben oder selbst verschuldet sind, ist dabei unerheblich. Wichtig ist lediglich, dass sie sich wieder erholen. Der Aktienkurs sollte niedriger sein als der Wert der Firma es eigentlich ermöglicht. Zudem sollte die Bilanz. Beim Blick in die Bücher hat Farstad auch Schuldenquoten im Blick. „Zu hohe rote Zahlen bedeuten, dass wir...

Beim Blick in die Bücher hat Farstad auch Schuldenquoten im Blick. „Zu hohe rote Zahlen bedeuten, dass wir eine Position in einer Schwächephase nicht aufstocken können“, sagt die Fondsmanagerin. Ihre Strategie scheint aufzugehen: Seit Auflegung bescherte der MFS Meridian Contrarian Value Investoren ein Performance-Plus von 48,9 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Ein Beispiel für ein besonders erfolgreiches Investment von Farstad ist die britische Bäckerei-Kette Greggs. Während der Corona-Pandemie geriet das Unternehmen wegen sinkender Kundenzahlen zwar in die Bredouille, der Aktienkurs bot jedoch immer noch eine gewisse Sicherheitsspanne. Hinzu kam, dass Konkurrenten vom Markt verschwanden, wodurch sich die Wettbewerbsposition von Greggs verbesserte.

Ein weiteres Top-Investment von Farstad aus der Lebensmittelbranche ist Danone. „Das Unternehmen ist bei Investoren in Ungnade gefallen, weil das Management in der Vergangenheit zu viele Versprechungen gemacht, aber zu wenig Wachstum erzielt hat“, sagt die Expertin. Die Aktien seien jedoch günstig und das Produktangebot spannend. Zudem dürften Wechsel in der Führungsriege die Firma wieder auf den rechten Pfad führen.