Marktkommentar von Sharon Bentley-Hamlyn Value oder Growth? – Worauf es jetzt im Aktienmarkt ankommt

Anleger, die auf globale Wachstumstitel setzen, sind der Meinung, dass die Reflation, die 2021 der Hauptfaktor für die Indexrenditen in Europa war, nachlassen und Europa somit generell an Anziehungskraft verlieren wird. In einem sind sich aber alle Marktteilnehmer derzeit einig: makroökonomische Überlegungen werden die Bewertungen weiterhin untergraben.

Für alle, die auf Value-Aktien setzen, scheint die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen, die die Bewertungen von Wachstumswerten weiter in Mitleidenschaft ziehen, ausschlaggebend zu sein. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass die besten Wachstumsunternehmen fast immer durch langfristige strukturelle Trends gestützt werden, während dies bei Value-Aktien nicht der Fall ist. Sie werden lediglich durch kurzfristige zyklische Auslöser angetrieben, vor allem durch kurzfristige Zinsspekulationen.

Die derzeitige Inflation, die hinter den Spekulationen zu steigenden Zinsen steht, ist nicht auf eine Überhitzung der Wirtschaft zurückzuführen, sondern vielmehr das Ergebnis kurzfristiger Engpässe auf der Angebotsseite. Höhere Zinssätze werden sich in keiner Weise auf diese Engpässe auswirken. Sie werden lediglich das Wirtschaftswachstum belasten. Deshalb glauben wir, dass vier Zinserhöhungen in den USA unwahrscheinlich sind und der Markt angenehm überrascht sein wird.

Höhere Zinssätze, Rohstoff- und Energiepreise werden das Wirtschaftswachstum bremsen, so dass nur Unternehmen mit langfristigen strukturellen Wachstumstreibern mit einem Aufschlag gehandelt werden sollten. Der kurzfristige Aufschwung der Rohstoffpreise, der sich in den Aktienkursen niederschlägt, wird abflachen.

Was die Vertreter des zweiten Lagers betrifft, so ist es sicherlich richtig, dass der europäische Index durch billige Banken, Rohstoffe und Energie angetrieben wurde. Angesichts der Konsensprognosen wird der Gewinnanstieg bei den Substanzwerten, der 2021 spektakulär war, vor allem aufgrund des Basiseffekts eines herausfordernden Jahres 2020, auch in diesem Jahr gut bleiben, bevor er im Jahr 2023 wieder einbricht. Es ist daher vernünftig anzunehmen, dass sich der 25prozentige Anstieg des Index im letzten Jahr nicht wiederholen wird, wenn diese Sektoren eine Atempause einlegen. Aber wir waren im letzten Jahr in keinem dieser Titel engagiert und haben den Index dennoch um komfortable 3 Prozent geschlagen.

Wir wollen hier nicht in die alte Value-Growth-Debatte verwickelt werden. Sie alle sind mit den Argumenten vertraut und wissen, wo wir stehen. Wir möchten jedoch noch einmal betonen, dass wir nur in Aktien investieren, die eine wachsende Rentabilität aufweisen und von strukturellen langfristigen Trends getragen werden. Unabhängig vom Gesamtbild sind unsere Unternehmen billig, sie gewinnen Marktanteile und erzielen Gewinne. Unser hoher aktiver Anteil ist so konzipiert, dass er unabhängig von den Schwierigkeiten des schwerfälligen breiteren Index Erträge liefert.

Das vor uns liegende Jahr wird zweifellos Herausforderungen mit sich bringen, aber wir sind zuversichtlich, dass die Unternehmen in unserem Portfolio, von denen wir erwarten, dass mehrere aufgrund der jüngsten Ergebnisse hochgestuft werden, von nun an eine gute Performance erzielen werden. Ihre Aktienkurse werden entsprechend folgen.

Über die Autorin:

Sharon Bentley-Hamlyn ist Gründungspartnerin von Aubrey Capital Management. Seit der Gründung im Jahr 2008 ist sie für die europäische Strategie von Aubrey verantwortlich. Sie ist Leiterin des Researchs und Lead-Managerin für zwei in Luxemburg notierte europäische SICAVs.