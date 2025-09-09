Was bleibt von Warren Buffetts Vermächtnis, wenn der 95-jährige Altmeister sich zurückzieht? Diese Frage stand im Zentrum einer hochkarätigen Podiumsdiskussion in den Hamburger Redaktionsräumen von DAS INVESTMENT. Bei spätsommerlichen Temperaturen trafen sich geladene Gäste aus der Finanzszene, um nach einer Redaktionsführung mit drei prominenten Anlageexperten über die Zukunft der Geldanlage zu diskutieren.

Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer der Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft, hat Warren Buffett bereits 28 Mal bei den Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway in Omaha live erlebt. Er teilte seine Perspektive von „Buffett 2.0“ – einer Weiterentwicklung des klassischen Value Investing für das digitale Zeitalter.

Gemeinsam mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel, und Johannes Hirsch, Gründer und Geschäftsführer der Antea Vermögensverwaltung, zeigte er auf, dass Value Investing keineswegs ein Relikt vergangener Tage ist, sondern sich dynamisch an neue Realitäten anpasst: von KI-gestützter Analyse über Biotech-Investments bis zur Neubewertung klassischer Qualitätsaktien.