Value-Potenzial in den Sektoren Energie, Gesundheit und Technologie

Die Sektoren Energie, Gesundheit, Industrie und Technologie bieten zurzeit die besten Value-Chancen auf dem US-Markt. Zu dieser Einschätzung kommt Jeff Kautz, Chief Investment Officer bei Perkins Investment Management, einer Tochter der Janus Capital Group. "In diesen Sektoren sehen wir vergleichsweise viele attraktive Aktien mit langfristigem Potenzial", erklärt Kautz. Im Gesundheitsbereich profitierten Life Science-Firmen, die wegen besserer und günstigerer DNA-Sequenzierungstechnologien von verstärkter Forschung für biologische Therapien profitieren. In der Technologiebranche seien es vor allem Unternehmen, die relativ unabhängig vom privaten Konsum seien. Der langfristige Value-Ansatz sei gerade in der Krise der richtige, um sich gegen fallende Märkte zu schützen. "Es ist noch nicht abzusehen, ob die Maßnahmen der US-Administration und anderer Regierungen ausreichen, um die Wirtschaft schnell zu stabilisieren", betont Kautz. "Daher setzen wir weiterhin auf US-Unternehmen mit starken Bilanzen und konstantem Cash Flow, die wir auf lange Sicht für unterbewertet halten." Unter den größeren Positionen im Portfolio befinden sich die Hardware-Unternehmen NCR Corp und Diebold. Diese stellen Geldautomaten her und profitieren vom wachsenden Markt für diese Geräte in den Schwellenländern sowie vom Aufkommen von Selbstbedienungskassen in Supermärkten.