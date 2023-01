Investment Business – ein M&G Podcast Value vs. Growth: „In einem hohen Zinsumfeld hat Substanz klar die Nase vorn"

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es sind DIE beiden großen Investment-Philosophien, die sich seit Jahrzehnten gegenüberstehen. Die Rede ist von Value vs. Growth. Doch was ist am Kapitalmarkt erfolgreicher? Substanz? Oder doch Wachstum? Wo die genauen Unterschiede liegen, ob eine der beiden Philosophien allgemein besser performt als die andere und welche in Zeiten hoher Inflation erfolgreicher ist, darüber sprechen auch diesmal Peter Ehlers, Herausgeber von DAS INVESTMENT, und Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments.

In dieser Folge beantwortet Ivan Domjanic unter anderem:

an konkreten Beispielen, wo die genauen Unterschiede zwischen Value und Growth liegen

was Value-Traps sind und wie man sie vermeidet

welcher Sektor sowohl für Substanz- als auch für Wachstums-Anleger interessant ist

bei welcher Art von Growth-Titeln momentan besondere Vorsicht geboten ist

welche Sektoren M&G Investments derzeit besonders im Fokus hat



Sprecher: Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments

Host: Peter Ehlers, Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT

Das vollständige Interview kannst du auch hier lesen!

