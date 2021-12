Redaktion 06.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Van Eck Global Investments US-Platzhirsche in neuem Fonds versammelt

Van Eck Global Investments Ltd. hat am 28. Oktober 2015, den Market Vectors Morningstar US Wide Moat Ucits ETF an der Londoner Börse gelistet. Er soll auch schon bald in Deutschland handelbar sein.