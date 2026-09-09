Ein neuer ETF von Vaneck deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Landwirtschaft ab. Welche Kriterien Unternehmen dafür erfüllen müssen und warum das Thema als stabil gilt.

Der neue Vaneck-ETF setzt auf rund 50 Unternehmen aus der globalen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft.

Der Vermögensverwalter Vaneck listet seit dem 9. September den Vaneck Agribusiness ETF (ISIN: IE000GLK5WA7) an der Deutschen Börse. Der ETF investiert weltweit in Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion – von Saatgut, Düngemitteln und Agrarchemikalien über Bewässerungstechnik und Landmaschinen bis hin zu Tiergesundheit, Viehzucht, Aquakultur und Fischerei sowie Anbau, Landwirtschaft und Handel mit Agrarprodukten.

Mindestens die Hälfte des Umsatzes aus der Agrarwirtschaft

Der Fonds konzentriert sich auf etablierte, weltweit anerkannte Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes in der Agrarwirtschaft erzielen und eine wichtige Rolle entlang der Lieferkette spielen. Das Portfolio umfasst rund 50 Titel aus entwickelten Märkten und Schwellenländern.

Der ETF repliziert den MVIS Global Agribusiness Index. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und strebt eine Abdeckung von 90 Prozent der Free-Float-Marktkapitalisierung des zulässigen Anlageuniversums an. Direkt in landwirtschaftliche Rohstoffe investiert er dabei nicht – stattdessen bildet er die Aktien der dahinterstehenden Unternehmen ab.

Stabile Nachfrage als Argument für Anleger

Laut den Vereinten Nationen soll die Weltbevölkerung von 8,2 Milliarden Menschen im Jahr 2024 bis Mitte der 2080er Jahre auf rund 10,3 Milliarden steigen. Die weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche stagniert dagegen bereits seit dem Jahr 2000. Vaneck begründet das Anlagethema unter anderem mit diesem strukturellen Nachfrageüberhang.

Martijn Rozemuller, Leiter Europa bei Vaneck, verweist zudem auf die defensiven Eigenschaften des Sektors: „Die Nachfrage nach Lebensmitteln ist von Natur aus gleichmäßig, ihr Verbrauch bleibt über Konjunkturzyklen hinweg relativ stabil.“ Zugleich könnten viele Unternehmen steigende Kosten entlang der Wertschöpfungskette weitergeben, so Rozemuller – auch wenn das an anderer Stelle die Margen schmälere. Zudem biete der ETF nur ein begrenztes Engagement in technologielastigen Sektoren, die die breiten Indizes heute dominieren.

Physisch replizierend und thesaurierend

Der Vaneck Agribusiness ETF bildet den Index physisch nach und thesauriert seine Erträge. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 Prozent pro Jahr. Der Fonds ist in Irland aufgelegt, seine Basiswährung ist US-Dollar. Nach SFDR ist er als Artikel-6-Fonds eingestuft.

Über Vaneck

Vaneck wurde 1955 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben aktuell rund 251,5 Milliarden US-Dollar weltweit, darunter ETFs, aktive Fonds und institutionelle Mandate. Das Unternehmen bietet global mehr als 100 ETFs an und hat seinen Hauptsitz in New York, mit einer Niederlassung auch in Frankfurt.