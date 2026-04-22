Dividendenstarke Titel aus den Industrieländern – aber ohne die USA: Vaneck erweitertet seine bewährte Strategie um einem neuen ETF und reagiert damit auf die wachsende US-Skepsis.

Der neue ETF setzt gezielt auf Ausschüttungstitel aus den Industrieländern, lässt US-amerikanische Unternehmen allerdings vollständig außen vor.

Vaneck hat sein Angebot an Dividenden-ETFs ausgebaut. Seit dem 17. April 2026 ist der Vaneck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders ETF (ISIN: IE000QYDXKV5) auf Xetra handelbar – ein Indexfonds, der gezielt auf Ausschüttungstitel aus den Industrieländern setzt, amerikanische Unternehmen jedoch vollständig außen vor lässt.

100 Dividendentitel, aber kein US-Exposure

Der neue ETF bildet den Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index ab. Das Research-Unternehmen Morningstar filtert dafür aus dem breiten Universum der Industrieländer-Aktien – ausgenommen US-Titel – 100 Werte heraus, die bestimmte Anforderungen an Dividendenstabilität, Ausschüttungsprognosen und Liquidität erfüllen.

Dabei entscheidet nicht allein die aktuelle Dividendenrendite über die Aufnahme in den Index. Auch das erwartete künftige Ausschüttungswachstum sowie ESG-Filter spielen eine Rolle: Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind, scheiden aus. Um Klumpenrisiken zu begrenzen, ist die maximale Gewichtung je Sektor auf 40 Prozent und je Einzeltitel auf 5 Prozent begrenzt.

Thesaurierend statt ausschüttend

Anders als das globale Schwesterprodukt, der Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF, schüttet der neue ETF die vereinnahmten Dividenden nicht aus, sondern legt sie direkt wieder an – er ist thesaurierend ausgestaltet.

Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,38 Prozent. Der ETF repliziert physisch und vollständig, investiert also direkt in alle im Index enthaltenen Wertpapiere.

Suche nach Alternativen zum US-Markt

Dmitrii Ponomarev, Produktmanager bei Vaneck Europe, erklärt, das Ziel sei es, Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, ohne Engagement im US-Markt breit gestreut in weltweite Dividendentitel zu investieren.

Hintergrund: Die politische Unsicherheit rund um die neue US-Regierung hat das Interesse an Alternativen außerhalb des amerikanischen Marktes zuletzt verstärkt. Haushaltsdebatten, regulatorische Kurswechsel und die Spannungen zwischen der US-Notenbank Federal Reserve und dem Präsidenten sorgen für Unsicherheit. Hinzu kommt, dass die Kursgewinne am US-Markt in den vergangenen Jahren stark von einer kleinen Gruppe hochkapitalisierter Technologiewerte abhingen – ein Konzentrationsrisiko, das viele Anleger zunehmend kritisch sehen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Martijn Rozemuller, CEO von Vaneck Europe, verweist auf die bisherige Bilanz der zugrundeliegenden Strategie: Der etablierte globale Dividenden-ETF des Hauses, der auf derselben Methodik basiert, habe zuletzt eine Gesamtrendite von 12,63 Prozent jährlich erzielt.

Eckdaten des neuen ETFs im Überblick