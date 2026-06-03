Vaneck hat einen ETF aufgelegt, der in die weltweite Energieinfrastruktur investiert – mit einem ungewöhnlichen Ausschlusskriterium.

Vaneck hat den Vaneck Electrification and Power Infrastructure Ucits ETF (ISIN: IE000YYVSM16) aufgelegt. Der börsengehandelte Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die am Ausbau von Stromnetzen, -speichern und -infrastruktur beteiligt sind – darunter Batterien und Energiespeicherung, industrielle Elektrifizierung und Energiemanagement, Netzinfrastruktur sowie Stromversorger und unabhängige Stromerzeuger.

Hintergrund ist der steigende Strombedarf durch den Ausbau von Rechenzentren, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität. Dieser trifft vielerorts auf veraltete Netze. Die weltweiten Investitionen in Stromnetze sollen laut einer Prognose von DNV bis in die 2050er Jahre jährlich 1,5 Billionen US-Dollar übersteigen – gegenüber derzeit 533 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Index mit 25 Titeln, kein Fokus auf erneuerbare Energien

Der ETF bildet den Marketvector Electrification Index (MVELECTR) physisch nach. In den Index aufgenommen werden Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze in einem der genannten Sektoren erzielen. Derzeit umfasst der Index 25 Titel, deren Gewichtung jeweils auf 8 Prozent begrenzt ist. Bewusst ausgeschlossen sind Unternehmen, die 50 Prozent oder mehr ihres Umsatzes mit der Erzeugung, Übertragung oder Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energien erzielen – der ETF ist damit kein Clean-Energy-Produkt.

Die Neugewichtung erfolgt quartalsweise. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,55 Prozent. Der Fonds thesauriert und ist in US-Dollar denominiert. Er ist in Irland domiziliert, wird von Vaneck Asset Management verwaltet und an der Xetra unter dem Ticker P1KA gehandelt. Das Auflegungsdatum war der 29. Mai 2026. Die SFDR-Klassifikation lautet Artikel 6.

Über Vaneck

Vaneck wurde 1955 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben weltweit rund 221 Milliarden US-Dollar, darunter ETFs, aktive Fonds und institutionelle Mandate (Stand: April 2026). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, London, Zürich und Amsterdam. Weltweit bietet Vaneck mehr als 100 ETFs an.