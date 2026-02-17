Von Rüstung bis Quantencomputer: Vaneck erkennt Trends, bevor sie Mainstream werden. Wie der ETF-Pionier in Europa auf 30 Milliarden Dollar wuchs und was den Produktmix ausmacht.

Das Thema für den nächsten großen ETF? Liegt bei Vaneck vermutlich schon in der Schublade.

Gold 1968. Halbleiter 2018. Rüstung 2023. Quantencomputer 2025. Vaneck investiert in Themen, wenn andere noch zweifeln. Das Rezept des 70 Jahre alten Familienunternehmens: strukturelle Veränderungen erkennen, bevor sie Mainstream werden.

Vom Gold- zum ETF-Pionier

Gründer John C. van Eck legte 1968 den erste Goldaktienfonds der USA auf, Jahre vor dem großen Gold-Bullenmarkt der 1970er. „Wir haben diesen Geist als einer der Vorreiter in den Vereinigten Staaten in die ETF-Ära mitgenommen“, betont Produktmanager Dmitrii Ponomarev.

Europa als Wachstumsmarkt

Heute verwaltet das inhabergeführte Unternehmen weltweit 164 Milliarden US-Dollar. Die Familie van Eck hält das Unternehmen bis heute – CEO ist Jan van Eck, Enkel des Gründers. Martijn Rozemuller verantwortet das Europa-Geschäft, das in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut wurde.

2012 kaufte der Asset Manager den niederländischen ETF-Anbieter Think ETF und machte Amsterdam zum Europa-Hauptquartier. Die Frankfurter Niederlassung, 2008 gegründet, wurde zum wichtigen Stützpunkt für den deutschsprachigen Markt. 2025 konnte Vaneck sein verwaltetes Vermögen in Europa in nur neun Monaten von 15 auf 30 Milliarden US-Dollar verdoppeln.

Mehr als nur Rüstung

Auch wenn rund ein Viertel des verwalteten Vermögens auf den bekannten Rüstungs-ETF entfällt, hat der Asset Manager aus den USA mehr zu bieten. Rohstoff- und Core-ETFs machen ebenfalls einen relevanten Anteil des aktuellen Produktmixes aus. Mehr als 2 Milliarden US-Dollar flossen 2025 in Dividendenprodukte. Das Fondsvolumen des Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (ISIN: NL0011683594) ist in etwas mehr als einem Jahr von 1 auf 6,3 Milliarden Euro (etwa 7,5 Milliarden US-Dollar) angewachsen.

Vaneck-Produktmix | Bildquelle: Vaneck

Dennoch bleiben Themen-ETFs mit rund 40 Prozent am Produktmix das Herzstück des Unternehmens. Warum sich ETFs gerade bei Themen eignen, weiß Rozemuller aus eigener Erfahrung. Als Arbitrage-Trader lernte er schmerzhaft: Es gibt keine Chance, alles zu wissen. Wer gewinnt am Ende – Nvidia oder AMD? Tesla oder BYD? Seine Antwort: nicht spekulieren, sondern den ganzen Kuchen kaufen. „Gerade bei jungen Themen sollten Anleger lieber auf das ganze Thema setzen statt auf Einzeltitel“, sagt er heute.

Doch nicht jedes Thema eignet sich für ETFs. „ETFs eignen sich am besten für gelistete, transparente Produkte. Bei Private Equity ergeben sie aus meiner Sicht keinen Sinn“, betont Rozemuller.

Martijn Rozemuller | Bildquelle: Vaneck

“ Gerade bei jungen Themen sollten Anleger lieber auf das ganze Thema setzen statt auf Einzeltitel. Martijn Rozemuller

Wachstumsschmerzen

Das rasante Wachstum bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Neue Mitarbeiter zu finden sei nicht leicht. „Wir bekommen viele Bewerbungen von Leuten, die aber nicht ins Büro kommen wollen. Das macht es uns schwer, Dinge beizubringen“, sagt Rozemuller.

Zudem müssten neue, innovative Produkte erst einmal eine gewisse Größe erreichen, damit sie sich auch rentieren. „Um profitabel zu sein, muss ein ETF ungefähr über ein Volumen von 50 Millionen US-Dollar verfügen“, erklärt der Europa-Chef. Manche Fonds würden diese Schwelle nie überschreiten.

Eine Sorge, die sich Rozemuller beim Blick auf den Rüstungs-ETF nicht machen muss. Der Fonds hat die magische 50-Millionen-Schwelle längst geknackt. 70 Jahre nach der Unternehmensgründung zeigt sich: Die Van-Eck-Formel funktioniert noch immer. Trends erkennen, bevor sie Mainstream werden. Was das nächste große Thema wird? Vaneck hat vermutlich schon einen passenden ETF dafür in der Schublade.