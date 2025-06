Dass Uran radioaktiv ist, wurde erst ein Jahrhundert später, im Jahr 1896 vom französischen Physiker Antoine Henri Becquerel festgestellt. Uran ist stets in sauerstoffhaltigen Erzen und Mineralen gebunden. Dabei ist es in Spuren auch in Stein- und Braunkohle enthalten.

Industriell wird Uran heute vorwiegend aus Erzen gewonnen, die im Tief- wie auch Tagebau abgebaut werden. Dabei muss allerdings eine enorme Menge Erz abgebaut werden, aus der dann in mehreren Schritten Uran gewonnen werden kann. Die Konzentration des Urans im Erzgestein ist sehr unterschiedlich, so liegt sie in der Regel zwischen 0,1 und 0,5 Prozent, kann in Ausnahmefällen allerdings auch bis zu 18 Prozent betragen. Generell werden sehr große Mengen Erdreich bewegt, um Uran wirtschaftlich abzubauen. Als größtes Uranvorkommen der Welt gilt die Lagestätte „Olympic Dam“ in Südaustralien und die derzeit weltweit größte Uranmine „Cigar Lake“ befindet sich in Kanada. Doch auch in Afrika, Asien und den USA wird Uran abgebaut.

Seit der Entdeckung der Kernspaltung im Jahre 1938 kommt Uran als Energieträger eine besondere Bedeutung zu. So dient das gefährliche Metall heute als Primärenergieträger in Kernkraftwerken und wird bei Kernwaffen eingesetzt. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Medizin, der wissenschaftlichen Forschung und in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Vor allem in Kernkraftwerken kommt Uran als Brennstoff zum Einsatz. Dabei wird angereichertes Uran zur Kernspaltung verwendet, woraus sich eine große Energiemenge in Form von Wärme freisetzen lässt, die wiederum in Strom umgewandelt wird.

Doch die Kernenergie ist seit vielen Jahren sehr umstritten, denn die katastrophalen Unfälle 1986 in Tschernobyl und 2011 in Fukushima haben die Risiken dieser Form der Energiegewinnung deutlich gemacht. Darüber hinaus wird radioaktiver Abfall produziert, dessen sichere Entsorgung noch immer Schwierigkeiten verursacht. Befürworter hingegen sehen in der Kernenergie eine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, denn aus den Kühltürmen der Kraftwerke strömt lediglich Wasserdampf und kein schädliches CO2.

Gezieltes Investment: Vaneck Uranium and Nuclear Technologies ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der Vaneck Uranium and Nuclear Technologies ETF (ISIN: IE000M7V94E1) ermöglicht es Anlegern, gezielt in Unternehmen aus aller Welt zu investieren, die in den Bereichen Uranbergbau und Kernenergie-Infrastruktur tätig sind. Dabei bildet der ETF den Market Vector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index vollständig über eine physische Replikation nach.

Der Index enthält derzeit 25 Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus der Uran- und Kernenergieinfrastruktur erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines einzelnen Titels ist auf 15 Prozent limitiert, womit Diversifikation gewährleistet wird. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlich überprüft und die Gewichtungen angepasst.

Das Fondsvolumen des im Februar 2023 in Irland aufgelegten thesaurierenden Aktien-ETFs liegt bei gut 540 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,55 Prozent pro Jahr.

Nordamerika dominiert im Uran- und Kerninfrastruktur-ETF

Nordamerikanische Aktien machen gut 68 Prozent der Gewichtung aus, davon haben 35 Prozent ihren Sitz in Kanada und 33 Prozent kommen aus den USA. Japan liegt mit einem Anteil von 20 Prozent auf Platz 3 gefolgt von Südkorea und Australien mit jeweils gut 5 Prozent Gewichtung.

Größter Titel im Index mit einer Gewichtung von 15 Prozent ist Cameco, einer der größten Uranproduzenten der Welt mit Sitz in Kanada. Mit einem Anteil von knapp 11 Prozent folgt das erst 2013 gegründete US-Unternehmen Oklo, bei dem sich alles um fortschrittliche Nukleartechnologie dreht. Das Unternehmen entwickelt kompakte, schnelle Reaktoren mit dem Ziel, saubere, sichere und erschwingliche Energie bereitzustellen. Mit einem Anteil im Index von gut 8 Prozent folgt das Mineralexplorationsunternehmen Nexgen Energy, das Uranprojekte erwirbt und mit hohen Umweltstandards und sozialer Verantwortung entwickelt.

Uran-ETF profitiert von steigender Nachfrage

In vielen Staaten hat die Kernenergie wieder an Bedeutung gewonnen, sowohl für eine größere Energiesicherheit und Unabhängigkeit von Gas- und Ölimporten, als auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Mit seinem Pure-Play-Ansatz strebt der Vaneck Uranium and Nuclear Technologies ETF an, nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Uran oder in der Kernenergie-Infrastruktur machen. Dabei sind Unternehmen gebündelt, die im Bereich der Uran-Gewinnung aktiv sind, in der Konstruktion oder Wartung von Kernkraftanlagen tätig sind und die Technologien und Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie bereitstellen.

Eine weltweit steigende Nachfrage nach neuen Verfahren zur effizienteren Energiegewinnung aus Kernkraft bei verbesserter Sicherheit hat das wirtschaftliche Potenzial und die Aussichten für die in der Nuklearindustrie tätigen Unternehmen deutlich verbessert. Darüber hinaus hat sich der Uranpreis zuletzt deutlich verteuert, wovon insbesondere die Minenbetreiber profitieren. Davon kann auch der Vaneck-ETF profitieren, der seit seiner Auflage im Jahr 2023 deutlich an Wert zulegen konnte. Stichhaltige Argumente, sich per ETF etwas Radioaktivität ins Depot zu legen.