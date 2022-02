„Vectors“ fällt weg Vaneck-Fonds erhalten neuen Namen

Vermögensverwalter Vaneck kürzt die Namen seiner Ucits-ETFs und ETNs . Bei allen in Europa erhältlichen Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Notes (ETN) fällt ab sofort der Zusatz „Vectors“ weg, heißt es von der Gesellschaft. Die Änderung betreffe alle 36 in Deutschland handelbaren Produkte, darunter 28 ETFs und 8 ETNs. Für Anleger sollen sich daraus keine weiteren Änderungen ergeben: Anlageziele, Gebühren sowie die zugrundeliegenden Indizes bleiben gleich. Ebenso bleiben auch die nationalen und die internationalen Wertpapierkennnummern (WKN und ISIN) erhalten.

„Mit der Umbenennung unserer ETFs und ETNs hier in Europa vereinheitlichen wir unsere weltweite Produktfamilie noch stärker und können den Namen Vaneck als Marke weiter schärfen“,

kommentiert Martijn Rozemuller, Chef von Vaneck Europa.

Die Fondsgesellschaft Vaneck mit Hauptsitz in New York bietet weltweit mehr als 100 ETFs und ETNs an. Sie verwaltet rund 84 Milliarden US-Dollar (knapp 74 Milliarden Euro) in aktiven und passiven Strategien sowie institutionellen Spezialfonds. Vaneck hat Niederlassungen unter anderem in Deutschland, Spanien, der Schweiz, den Niederlanden, Australien und China.