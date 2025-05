Edelmetall-Rally: Wie Gold-Aktien den Börsenturbulenzen trotzen

Die US-Aktienmärkte verzeichneten jüngst deutliche Kursverluste. Angetrieben von der Besorgnis über die Einführung neuer Zölle und deren mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, ging der Index S&P 500 am 13. März in den Korrekturbereich über, nachdem er seit seinem Höchststand vom 19. Februar um mehr als 10 Prozent gefallen war. Die Unberechenbarkeit der Wirtschaftspolitik und die erhöhte Volatilität der Märkte haben die Attraktivität von Gold erhöht und seine Rolle als bevorzugter sicherer Hafen in Zeiten globaler Unsicherheit bestätigt.

Der Spotpreis für Gold verzeichnete neue Allzeithochs, überschritt die Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze und schloss am 31. März mit einem Rekordpreis von 3123,6 US-Dollar, was einem Monatsgewinn von 9,3 Prozent (265,7 US-Dollar) entspricht. Mit Stand vom 31. März ist der Goldpreis in den letzten fünf Jahren um 93,6 Prozent gestiegen.

Gold-Unternehmen wachsen in der Marktschwäche überdurchschnittlich

Die Gold-Bergbaugesellschaften, die im NYSE-Arca-Gold-Miners-Index abgebildet werden, erzielten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von 15,5 Prozent im Monatsverlauf, was nicht nur ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis, sondern auch ihre attraktiven Bewertungen im Vergleich zu den breiteren Aktienmärkten und ihre Rolle als effektiver Portfolio-Diversifizierer aufgrund ihrer geringen Korrelation mit den meisten anderen Anlageklassen verdeutlicht. Zum Vergleich: Der S&P 500 beendete den Monat mit einem Minus von 5,6 Prozent.

Die gegensätzlichen Wertentwicklungen verdeutlichen einen Stimmungsumschwung der Anleger im Hinblick auf Gold und die darauf bezogenen Aktien. Die steigende Nachfrage nach Goldanlagen schlug sich in einem weiteren Monat mit starken Zuflüssen in mit Goldbarren unterlegte ETFs nieder, deren Bestände im Monatsverlauf um 2,8 Prozent stiegen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Noch wichtiger ist jedoch, dass dieser Anstieg des Anlegerinteresses am Goldsektor laut Daten von LSEG Lipper zu den größten monatlichen Nettozuflüssen seit mehr als einem Jahr in Fonds führte, die in Gold-Bergbaugesellschaften investieren, wodurch der Trend der anhaltenden Nettoabflüsse der letzten Jahre umgekehrt wurde. Zum Vergleich: Fonds, die in physisches Gold und Gold-Derivate investieren, zogen im Jahr 2024 Nettozuflüsse in Höhe von 17,8 Milliarden US-Dollar an, der höchste Wert seit fünf Jahren, während Fonds, die in Gold-Bergbaugesellschaften investieren, Nettozuflüsse in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar verloren, der höchste Wert seit einem Jahrzehnt.

Mehr Fusionen und Übernahmen im Goldsektor

Steigende Goldpreise sorgen für einen Rekord-Cashflow bei den Goldproduzenten und schaffen in Verbindung mit steigenden Aktienbewertungen ein günstigeres Klima für Fusionen und Übernahmen (M&A) in diesem Sektor. Laut einer Studie von S&P Global Market Intelligence waren Gold-Bergbaugesellschaften im Jahr 2024 bei M&A im Metall- und Bergbausektor führend, wobei 70 Prozent des gesamten Transaktionswertes auf Goldgeschäfte entfielen. Der Bericht hebt 62 Transaktionen mit Schwerpunkt Gold im Laufe des Jahres hervor, was einen Anstieg von 32 Prozent gegenüber 47 Transaktionen im Jahr 2023 darstellt.

Wir glauben, dass einer der wichtigsten Faktoren für eine Neubewertung des Goldaktiensektors ein ausgewogener Ansatz bei der Kapitalallokation ist. Der Wunsch der Anleger nach Dividenden und Aktienrückkäufen muss erfüllt werden, aber um wettbewerbsfähig zu bleiben und Aufträge zu erhalten, müssen Unternehmen Wachstum erzielen. Dieses Wachstum muss nicht notwendigerweise ein jährliches Produktionswachstum sein.

Wachstum kann organisch erreicht werden – durch Bohrungen, Optimierungen, Effizienzsteigerungen und Erweiterungen – was definitiv unser bevorzugter Ansatz ist. Wachstum kann aber auch durch M&A erworben werden. Auch wenn dies wirtschaftlich nicht so attraktiv ist wie organisches Wachstum, bleibt es doch ein wichtiger, wenn nicht gar unverzichtbarer Bestandteil der Wachstumsstrategie von mittelgroßen und großen Goldproduzenten.

Über die Autorin:



Imaru Casanova ist Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei Vaneck.