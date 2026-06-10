Vaneck Space ETF: Wie Anleger vom Raumfahrt-Boom profitieren
Die Raumfahrt hat sich in den vergangenen Jahren vom Prestigeprojekt einzelner Staaten zu einem zentralen Baustein der globalen Wirtschaft und Sicherheit entwickelt. Satelliten steuern heute Kommunikationsnetze, Navigation, Klimaforschung und zunehmend auch militärische Operationen. Die aktuellen Konflikte – etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten – haben gezeigt, dass moderne Kriegsführung ohne weltraumgestützte Infrastruktur kaum mehr denkbar ist.