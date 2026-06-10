Die Raumfahrt hat sich in den vergangenen Jahren vom Prestigeprojekt einzelner Staaten zu einem zentralen Baustein der globalen Wirtschaft und Sicherheit entwickelt. Satelliten steuern heute Kommunikationsnetze, Navigation, Klimaforschung und zunehmend auch militärische Operationen. Die aktuellen Konflikte – etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten – haben gezeigt, dass moderne Kriegsführung ohne weltraumgestützte Infrastruktur kaum mehr denkbar ist.

Entsprechend wächst die strategische Bedeutung des Sektors massiv: Staaten investieren Milliarden, während private Akteure die kommerzielle Nutzung vorantreiben. Den Prognosen zufolge gehen Experten davon aus, dass die globale Raumfahrtwirtschaft bis 2030 die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten wird. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Der Weltraum ist längst kein Nischenthema mehr – sondern ein struktureller Wachstumstrend.

SpaceX-IPO als Katalysator für die gesamte Branche

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Sektor aktuell durch den Börsengang von SpaceX. Das Unternehmen von Elon Musk wird – wenn alles nach Plan läuft – am 12. Juni 2026 an die Nasdaq gehen. Mit einem Volumen von etwa 75 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar steht damit der größte Börsengang der Geschichte an.

Von dem IPO wird eine enorme Signalwirkung erwartet, denn ein erfolgreicher Börsengang dürfte den gesamten Sektor noch stärker in den Fokus institutioneller Anleger rücken und die Bewertungsmaßstäbe neu definieren. Schon jetzt haben die börsennotierten Raumfahrtunternehmen von der steigenden Aufmerksamkeit rund um SpaceX profitiert.

Vaneck Space Innovators ETF: Breiter Zugang zur Raumfahrtökonomie

Davon profitiert auch der Vaneck Space Innovators ETF (ISIN: IE000YU9K6K2), der erst im Juni 2022 in Irland aufgelegt wurde und seitdem eine starke Wertentwicklung erzielen konnte. Auf Sicht von drei Jahren liegt das Plus bei über 300 Prozent, während allein in den vergangenen zwölf Monaten ein Wertzuwachs von mehr als 160 Prozent zu Buche stand.

Vollständig physisch bildet der Vaneck-ETF den Market Vector Global Space Industry Screened Index ab, der vom Indexanbieter Market Vector Indexes stammt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Vaneck Associates Corporation. Mit der Indexberechnung selbst wurde Solactive beauftragt. Eine Neugewichtung des Index erfolgt vierteljährlich. Das Fondsvolumen ist inzwischen auf über 2,1 Milliarden Euro angestiegen und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,55 Prozent pro Jahr.

Der thesaurierende Vaneck Space Innovators ETF bietet Zugang zu rund 25 der wichtigsten börsennotierten Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Raumfahrtindustrie.

Dazu zählen unter anderem:

Rocket Lab – Spezialist für Raketenstarts und Raumfahrtdienstleistungen

Planet Labs – Anbieter von Erdbeobachtungsdaten

AST Space Mobile – satellitenbasierte Mobilfunknetze

Viasat – Kommunikationssatelliten

SES – globale Satellitenbetreiber

Regional dominiert die USA mit einem Anteil von rund 70 Prozent deutlich, ergänzt durch Unternehmen aus Asien und Europa. Branchenmäßig vereint der ETF Industrie-, Kommunikations- und Telekommunikationswerte, die gemeinsam die Infrastruktur des Weltraums bilden.

Unterschiede zu anderen Aerospace- und Defense-Produkten

Im Vergleich zu anderen Aerospace- und Defense-ETFs weist der Vaneck Space Innovators ETF gleich mehrere Besonderheiten auf:

Klarer Fokus auf „Pure Plays“: Während klassische Aerospace- und Defense-ETFs stark in Rüstungskonzerne wie Boeing, Lockheed Martin oder Airbus investieren, konzentriert sich der Vaneck-ETF auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell unmittelbar mit der Space Economy verknüpft ist. Höherer Innovationsgrad: Viele enthaltene Firmen sind Wachstumsunternehmen mit disruptiven Technologien – etwa Satelliteninternet, Erdbeobachtung oder neue Launch-Systeme. Geringerer Defense-Anteil: Der Vaneck-ETF ist weniger von klassischen Verteidigungsausgaben abhängig und stärker auf kommerzielle Raumfahrt ausgerichtet. Kleineres, konzentrierteres Portfolio: Mit seinen rund 25 Positionen ist der Vaneck-ETF deutlich fokussierter – mit entsprechend höheren Chancen, aber auch Risiken.

Anlegerinnen und Anleger sollten beachten, dass der Space-Sektor nicht nur ein chancenreiches, sondern auch ein sehr risikobehaftetes Investmentfeld ist. Das lässt sich gut an der hohen Volatilität ablesen. Diese beträgt auf Jahresbasis mehr als 40 Prozent. Darin spiegelt sich auch die starke Abhängigkeit von wenigen wachstumsorientierten Technologiewerten wider. Darüber hinaus bringen die meisten Unternehmen eine hohe Sensitivität gegenüber der Zinsentwicklung und den Kapitalflüssen mit sich.

Schwankungsreicher Zukunftsmarkt

Der Vaneck Space Innovators ETF ist ein Themen-ETF mit klarer Ausrichtung: Er setzt auf die wirtschaftliche Erschließung des Weltraums – von Satellitenkommunikation bis hin zu neuen Launch-Technologien. Die Kombination aus strukturellem Wachstum, geopolitischer Bedeutung und Innovationsdynamik dürfte dem Sektor langfristig Rückenwind geben. Der geplante SpaceX-Börsengang fungiert dabei als zusätzlicher Katalysator, der das Interesse der Kapitalmärkte weiter steigern könnte.

Dabei eignet sich der Vaneck-ETF vor allem als Beimischung für wachstumsorientierte Portfolios. Wer frühzeitig an der Entwicklung der Space Economy partizipieren will und bereit ist, höhere Schwankungen zu akzeptieren, findet hier einen spannenden Zugang zu einem der faszinierendsten Zukunftsmärkte. Der Blick nach oben kann sich lohnen – auch an der Börse…