Der Vermögensverwalter Vaneck bringt zwei neue ETFs auf den Weg. Diese neuen Burggraben-ETFs sind ab dem 17. Januar an der deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange gelistet. Anlegern bieten die ETFs die Möglichkeit, in US-Unternehmen mit einem breiten wirtschaftlichen Burggraben zu investieren.

Der Begriff des wirtschaftlichen Burggrabens (Economic Moat) wurde von Warren Buffet geprägt. Dieser beschreibt die Idee, dass sich Unternehmen mit einem schwer nachzuahmenden Geschäftsmodell durch einen breiten Graben von der Konkurrenz abgrenzen. Der neue Vaneck Morningstar US Wide Moat Ucits ETF umfasst US-amerikanische Unternehmen mit einem solchen Alleinstellungsmerkmal.

Der Vaneck Morningstar US SMID Moat Ucits ETF verfolgt den gleichen Ansatz mit dem Unterschied, dass dieser ETF Small- und Mid-Cap-Unternehmen in den USA abbildet.

Das Analysehaus Morningstar führt zwei Indizes über Burggraben-Aktien, die den Vaneck-ETFs zugrunde liegen. Die Aktienauswahl des Morningstar Wide Moat Focus Index war in der Vergangenheit langfristig erfolgreicher als der breite US-Aktienmarkt.

Der US SMID Moat ETF von Vaneck bildet den Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index ab. Vaneck-Chef Martijn Rozemuller sieht dabei den Vorteil, dass „aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich historisch gesehen oft höhere Renditen erzielt“ werden. In Portfolios sind solche Nebenwerte oft untergewichtet.

Durch die beiden neu aufgelegten ETFs bietet Vaneck in Europa nun insgesamt vier Burggraben-ETFs an. Neben den neusten Ergänzungen sind das der Vaneck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS

ETF und der Vaneck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF.