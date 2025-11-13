Vaneck verdoppelt verwaltetes Vermögen in neun Monaten
Fondsanbieter Vaneck profitiert vom ETF-Boom: In nur neun Monaten stieg das verwaltete Vermögen in Europa laut Unternehmensangaben von 15 auf 30 Milliarden US-Dollar (25,8 Milliarden Euro). Das zeige, dass die Strategie, „innovative Themen für jeden investierbar zu machen“, den Nerv der Anleger treffe, sagt Vaneck-Europachef Martijn Rozemuller.
Vaneck Defense erreicht Volumen von 7,7 Milliarden US-Dollar
Ein großer Treiber ist der im Frühjahr 2023 gestartete Rüstungs-ETF Vaneck Defense. Der größte europäische Themen-ETF hatte im Mai dieses Jahres die Marke von 5 Milliarden US-Dollar erreicht – mittlerweile stecken 7,7 Milliarden US-Dollar (6,6 Milliarden Euro) in dem Produkt. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei knapp 54 Prozent.
Das Produktangebot von Vaneck umfasst neben Themen-ETFs auch strategische ETFs etwa mit Fokus auf Dividenden, Rohstoff-ETFs, Anleihen-ETFs sowie sogenannte Exchange Traded Notes (ETN), die die Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum abbilden.
Insgesamt komme der Anbieter auf mehr als 50 Produkte. „Wir sind heute in Europa in 17 Ländern am Markt und haben unser Produktangebot in den letzten Jahren sehr stark erweitert“, so Rozemuller. Jüngster Neuzugang ist ein ETF mit Fokus auf Quantencomputertechnologie.