Der ETF-Anbieter Vaneck hat zwei neue Führungskräfte gewonnen. Beide verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der ETF- und Asset-Management-Branche.

Der ETF-Anbieter Vaneck hat sein Europa-Team um zwei erfahrene Führungskräfte erweitert. Norbert van Veldhuizen übernimmt die Position des Head of Product Management, Denis Tumbuelt wird neuer Head of Marketing. Beide bringen jeweils mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit.

Experte für Produktstrategie

Norbert van Veldhuizen verantwortet seit Januar die Entwicklung und Steuerung des Produktangebots sowie die Leitung des europäischen Product-Management-Teams. Vor seinem Wechsel zu Vaneck leitete er bei FTSE Russell als EMEA Head of Equity Index Product das regionale Aktienindex-Geschäft. Dabei war er für die Produktstrategie und das Wachstum von Index- und Datenlösungen zuständig.

Zuvor hatte van Veldhuizen verschiedene Führungspositionen bei Blackrock inne. Dort beschäftigte er sich mit Indexinvestitionen, Produktstrategie und institutionellem Vertrieb. Der Manager hat einen Master of Science in Finance & Investments sowie einen Bachelor of Science in Business Administration der Erasmus-Universität Rotterdam. Zusätzlich absolvierte er eine Führungskräfteausbildung an der Cambridge Judge Business School.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Umfassende Marketing-Expertise

Denis Tumbuelt ist für die Umsetzung und Entwicklung der Marketing- und Kommunikationsstrategie von Vaneck auf den europäischen Märkten verantwortlich. Er arbeitet dabei eng mit den Bereichen Vertrieb, Produkt- und Portfolio-Management sowie Compliance zusammen.

Vor seinem Wechsel zu Vaneck war Tumbuelt als Head of Marketing EMEA bei Franklin Templeton tätig. Dort verantwortete er die regionale Marketing- und Kommunikationsstrategie. Der Manager hat einen Studienabschluss in Psychologie und hatte zuvor leitende Marketingpositionen bei Threadneedle und Invesco inne.

Über Vaneck

Vaneck verwaltet nach eigenen Angaben weltweit rund 181,6 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio umfasst ETFs, aktive Fonds und institutionelle Mandate. Mit mehr als 100 ETFs deckt der Anbieter verschiedene Sektoren, Anlageklassen und Smart-Beta-Strategien ab.