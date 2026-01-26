Vaneck baut Führungsteam aus – zwei neue Europa-Manager
Der ETF-Anbieter Vaneck hat sein Europa-Team um zwei erfahrene Führungskräfte erweitert. Norbert van Veldhuizen übernimmt die Position des Head of Product Management, Denis Tumbuelt wird neuer Head of Marketing. Beide bringen jeweils mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit.
Experte für Produktstrategie
Norbert van Veldhuizen verantwortet seit Januar die Entwicklung und Steuerung des Produktangebots sowie die Leitung des europäischen Product-Management-Teams. Vor seinem Wechsel zu Vaneck leitete er bei FTSE Russell als EMEA Head of Equity Index Product das regionale Aktienindex-Geschäft. Dabei war er für die Produktstrategie und das Wachstum von Index- und Datenlösungen zuständig.
Zuvor hatte van Veldhuizen verschiedene Führungspositionen bei Blackrock inne. Dort beschäftigte er sich mit Indexinvestitionen, Produktstrategie und institutionellem Vertrieb. Der Manager hat einen Master of Science in Finance & Investments sowie einen Bachelor of Science in Business Administration der Erasmus-Universität Rotterdam. Zusätzlich absolvierte er eine Führungskräfteausbildung an der Cambridge Judge Business School.
Umfassende Marketing-Expertise
Denis Tumbuelt ist für die Umsetzung und Entwicklung der Marketing- und Kommunikationsstrategie von Vaneck auf den europäischen Märkten verantwortlich. Er arbeitet dabei eng mit den Bereichen Vertrieb, Produkt- und Portfolio-Management sowie Compliance zusammen.
Vor seinem Wechsel zu Vaneck war Tumbuelt als Head of Marketing EMEA bei Franklin Templeton tätig. Dort verantwortete er die regionale Marketing- und Kommunikationsstrategie. Der Manager hat einen Studienabschluss in Psychologie und hatte zuvor leitende Marketingpositionen bei Threadneedle und Invesco inne.
Über Vaneck
Vaneck verwaltet nach eigenen Angaben weltweit rund 181,6 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio umfasst ETFs, aktive Fonds und institutionelle Mandate. Mit mehr als 100 ETFs deckt der Anbieter verschiedene Sektoren, Anlageklassen und Smart-Beta-Strategien ab.