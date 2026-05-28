Welt-ETFs als Kernbaustein, kaum Panikverkäufe, aber eine gefährlich hohe Aktienquote: Eine Untersuchung von Vanguard gibt Einblicke in 166.600 deutsche Privatanleger-Portfolios.

Wer wissen will, wie Privatanleger ihr Geld tatsächlich anlegen, bekommt selten eine ehrliche Antwort. Bankdaten zeigen immer nur Ausschnitte, Umfragen messen Absichten statt Realität. Vanguard hat nun einen anderen Weg gewählt: Gemeinsam mit den Portfolio-Tracker-Anbietern Extra ETF, Getquin und Parqet hat das Unternehmen rund 18 Millionen Datenpunkte aus echten Depots ausgewertet. Das Ergebnis liegt als „Vanguard Portfolio Check 2026“ vor.

Grundlage der Untersuchung sind rund 166.600 Anlegerportfolios mit einem analysierten Volumen von insgesamt 6,8 Milliarden Euro. Beobachtungszeitraum: Mitte 2023 bis Mitte 2025. Die Daten wurden im Auftrag von Vanguard von Oscar Stolper (Philipps-Universität Marburg) und Dominik Scheld (Goethe-Universität Frankfurt) ausgewertet. Im Hinblick auf die Ergebnisse sollte beachtet werden, dass Nutzer von Portfolio-Tracking-Apps in der Regel über überdurchschnittliches Finanzwissen verfügen. Die Ergebnisse sind daher nicht ohne Weiteres auf den gesamten Privatanlegermarkt übertragbar.

ETF hat gewonnen – zumindest in dieser Gruppe

Das wichtigste Ergebnis lässt sich knapp zusammenfassen: Der börsengehandelte Indexfonds ist für diese Anlegergruppe längst kein Nischenprodukt mehr. Laut Untersuchung enthielten über 80 Prozent aller analysierten Anlagestrategien mindestens einen ETF.

Anteil der Anleger mit einem oder mehreren ETFs im Portfolio. | Bildquelle: Vanguard Portfolio Check 2026, Stolper, Scheld. Eigene Berechnungen. Stand: 30. Juni 2025

Bei Portfolios zwischen 20.000 und 250.000 Euro waren es sogar mehr als 90 Prozent. Gleichzeitig nahm das Gewicht klassischer Investmentfonds und Einzelaktien in den Depots ab.

Gewicht von ETFs, Einzelaktien und klassischen Fonds in den Anlegerportfolios | Bildquelle: Vanguard Portfolio Check 2026, Stolper, Scheld. Eigene Berechnungen. Stand: 30. Juni 2025

Innerhalb des ETF-Anteils dominierten Welt-ETFs mit rund 64 Prozent. Auf einzelne Regionen wie die USA oder Europa entfielen weitere 32 Prozent. Themen-ETFs spielten mit 4 Prozent Gewicht eine Randrolle – ein Ergebnis, das Vanguard ausdrücklich positiv bewertet, da konzentrierte Themenprodukte historisch hinter breiten Märkten zurückgeblieben seien.

Für Berater ist das ein relevanter Befund: Wer mit Kunden über ETF-Portfolios spricht, trifft zunehmend auf Menschen, die sich eigenständig orientiert haben und wissen, was ein Welt-ETF ist. Das verändert den Beratungsbedarf – weg vom Grundsätzlichen, hin zu Fragen der Portfoliostruktur, der Aktienquote und des Rebalancings.

Mehr als 90 Prozent Aktienanteil – ein Risikopuffer fehlt

Das wird auch durch ein Ergebnis bestätigt, das aus dem Rahmen fällt. So bestanden die analysierten Portfolios im Durchschnitt zu mehr als 90 Prozent aus Aktienanlagen. Anleihen-ETFs machten lediglich rund 4 Prozent des ETF-Vermögens aus. Aber: „Mit steigender Portfoliogröße besitzen immer mehr Anleger mindestens einen Geldmarkt- oder Anleihen-ETF“, heißt es in der Studie. Und auch insgesamt scheinen die Zins-ETFs, wenn auch auf niedrigem Niveau, insgesamt an Bedeutung zu gewinnen. Per Ende Juni 2025 besaßen 21 Prozent der Anleger mit den größten Portfolios mindestens einen Zins-ETF, zwei Jahre zuvor waren es 16 Prozent. Bei den kleinsten Portfolios stieg dieser Anteil von knapp 4 auf 5 Prozent.

Anteil der Anleger mit mindestens einem Zins-ETF | Bildquelle: Vanguard Portfolio Check 2026, Stolper, Scheld. Eigene Berechnungen. Stand: 30. Juni 2025

Vanguard interpretiert das zurückhaltend: Die tatsächliche Aktienquote dürfte über das Gesamtvermögen hinweg – inklusive Sparkonten, Versicherungen und Immobilien – deutlich niedriger liegen, als die Untersuchung nahe legt, heißt es.

Die Autoren der Analyse geben jedoch auch zu bedenken, dass die Anleger im Beobachtungszeitraum keinen echten Stresstest erlebt haben. Die Kursverluste rund um die US-Zollankündigungen vom April 2025 – am sogenannten Liberation Day fiel der FTSE All-World Index zwischenzeitlich um rund 19 Prozent – waren vergleichsweise mild und wurden schnell aufgeholt. Historische Einbrüche wie die Finanzkrise ab 2007 haben dagegen mehr als 50 Prozent Rückgang bedeutet.

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Für Berater bedeutet das: Viele Selbstentscheider haben ihre eigene Risikotoleranz noch nicht an einem echten Bärenmarkt gemessen. Ein Gespräch über die tatsächliche Verlustbereitschaft – und die mögliche Stabilisierungsfunktion von Anleihen – scheint damit umso sinnvoller.

Krisenfest: Anleger kaufen nach, statt zu verkaufen

In einem zentralen Punkt schneiden die beobachteten Anleger gut ab. Rund 35 Prozent der Untersuchten setzten über den gesamten Beobachtungszeitraum keine einzige Verkaufsorder ab. Betrachtet man einzelne Quartale, verkaufte pro Quartal mehr als die Hälfte der Anleger überhaupt nichts.

Besonders aufschlussreich ist das Verhalten rund um den Liberation Day im April 2025. Das Handelsvolumen stieg zwar merklich an, doch die Bilanz fiel eindeutig aus: Anleger kauften mehr, als sie verkauften, in jeder der drei untersuchten Marktphasen. Am Liberation Day selbst wurden ETF-Positionen netto aufgebaut, während bei Einzelaktien und klassischen Fonds per Saldo verkauft wurde. In den Tagen danach zogen auch die Nettokäufe bei Einzelaktien wieder an – klassische Fonds verloren über den gesamten Zeitraum kontinuierlich an Gewicht.

Für Berater ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt es, dass eine wachsende Gruppe von Privatanlegern diszipliniert und langfristig denkt. Andererseits ist der aktivere Teil dieser Anleger durchaus reaktiv: Turbulenzen erhöhen das Handelsvolumen spürbar, und ein Teil der Anleger verkauft Einzeltitel unter Druck. Wer Kunden betreut, die eigene ETF-Portfolios führen, sollte diese Tendenz kennen.

Selbstentscheider als informierte Gesprächspartner

Die Daten von Vanguard zeichnen das Bild einer Anlegergruppe, die grundlegende Prinzipien der Geldanlage – breite Streuung, niedrige Kosten, Disziplin – weitgehend verinnerlicht hat. Klassische Fonds verlieren an Bedeutung, Welt-ETFs bilden das Rückgrat vieler Portfolios, und Panikverkäufe bleiben die Ausnahme.

Gleichzeitig zeigen die Daten blinde Flecken: fehlende Anleihebeimischung, mangelndes Rebalancing bei kleinen Portfolios und eine Aktienquote, die noch nie wirklich unter Stress stand. Gerade hier liegt der Mehrwert professioneller Beratung – nicht im Erklären von Grundlagen, sondern im Aufzeigen von Lücken, die der informierte Selbstentscheider noch nicht sieht.