Rachel Baxter übernimmt bei Vanguard die Position als Head of Investment Management Europe. Sie bringt Anleihen-Expertise aus den USA mit.

Wechsel an der Spitze des europäischen Investmentgeschäfts bei Vanguard: Rachel Baxter übernimmt als Head of Investment Management Europe, die Verantwortung für Portfoliomanagement, Investment Research, Capital Markets und Trading sowie für das europäische Bond-Index-Team. Sie tritt die Nachfolge von Geoff Parish an, der in die USA wechselt und dort künftig als Global Head of Fixed Income Indexing fungiert.

Erfahrung im Anleihen-Geschäft

Im Hause Vanguard ist Baxter keine Unbekannte: Zuletzt leitete sie als Co-Head das US-Bond-Index-Team von Vanguard. Ihren Weg bei der Fondsgesellschaft begann sie im Global-Bond-Index-Team, durchlief Stationen im globalen Fixed-Income-Portfoliomanagement und im Credit Research für europäische Unternehmensanleihen.

Sitz ihrer neuen Rolle ist London. Von dort aus verantwortet sie künftig ein Vermögen von rund 615 Milliarden US-Dollar - Anlegermittel, die im Vereinigten Königreich und in Europa verwaltet werden.

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Vanguard-Europachef Jon Cleborne betont die zunehmend wichtige Rolle, die das Vereinigte Königreich und Kontinentaleuropa im Portfoliomanagement, Trading und Research bei Vanguard spiele. Die neue Anlagechefin Europa bringe „eine außergewöhnliche Kombination aus Investmentexpertise, Führungserfahrung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden“ mit. Baxter solle nun die nächste Entwicklungsphase des Europageschäfts gestalten.

Über Vanguard

Vanguard wurde 1975 gegründet und zählte zu den Pionieren im Indexfondsgeschäft. In Europa ist das Unternehmen seit 2012 mit eigenen ETFs vertreten. In Deutschland startete Vanguard erst 2017 und gilt damit im hiesigen Markt als vergleichsweise später Einsteiger.

Heute verwaltet das Unternehmen für Anleger weltweit ein Vermögen von 13,3 Billionen US-Dollar. Es ist damit die Nummer zwei hinter Blackrock (14 Billionen US-Dollar). Nach verwalteten Mitteln – konkret in US-ETFs – ist Vanguard dagegen jüngst an Blackrock vorbeigezogen.