Schwerpunkt ESG Vanguard legt zwei neue ETFs auf

Vanguard hat zwei neue ETFs aufgelegt. Den Schwerpunkt legt der Vermögensverwalter dabei auf Nachhaltigkeit.

Zwei Jungen halten ihre Hände im Kindergarten: Die neuen ETFs von Vanguard legen ihren Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Governance.

Vanguard hat zwei neue ETFs aufgelegt. Den ESG EUR Corporate Bond und den ESG USD Corporate Bond. Die ETFs legen den Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der ESG EUR Corporate Bond bildet den Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index nach. Die laufenden Kosten betragen 0,11 Prozent für die nicht abgesicherten und 0,16 Prozent für die abgesicherten Anteilsklassen.

Der ESG USD Corporate Bond bildet den Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index nach. Die laufenden Kosten betragen 0,11 Prozent für die nicht abgesicherten und 0,16 Prozent für die abgesicherten Anteilsklassen.

Verwaltet werden die neuen Produkte von der Fixed Income Group von Vanguard. Diese habe weltweit mehr als 1,6 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten unter Verwaltung und bestehe aus mehr als 170 Teammitgliedern, heißt es in einer Mitteilung des Unternhemens.