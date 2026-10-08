Hochzinsanleihen-ETF von Vanguard: Kosten im Vergleich
Der Fondsanbieter Vanguard machte im September Schlagzeilen: Sein im August aufgelegter Welt-ETF, der Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN: IE000VAHT5T0), sammelte innerhalb von drei Wochen mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Er überzeugte Anleger unter anderem mit niedrigen laufenden Kosten von 0,07 Prozent.
Jetzt bietet der US-amerikanische Finanzdienstleister einen weiteren ETF an, der mit niedrigen Kosten auffällt: 0,15 Prozent im Jahr kostet der Vanguard USD High Yield Corporate Bond ETF (ISIN: IE0007XDORZ1), den Vanguard am 8. Oktober aufgelegt hat. Konkurrenzprodukte von Xtrackers oder Amundi kosten mit Gebühren von 0,32 bis 0,35 Prozent mehr als das Doppelte. Der neue Vanguard-ETF wird in Deutschland, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und in England gelistet.
Fokus auf höherverzinste Unternehmensanleihen
Der ETF kauft auf US-Dollar laufende Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er bildet den Bloomberg US High Yield $250MM 2% Issuer Capped Index ab. Die Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens 250 Millionen US-Dollar haben. Kein Emittent darf mehr als 2 Prozent des Marktwerts ausmachen.
Ein Blick auf die Vergleichsgruppe Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst US-Dollar, zeigt: Die Fonds erzielten im Schnitt eine Wertentwicklung von 4 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten und von 18 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Welt-Aktien legten in denselben Zeiträumen um 14 beziehungsweise 50 Prozent zu.
Im August 2026 überschritten die US-Staatsschulden erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar. Am 16. September hob die US-Notenbank Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4 Prozent an, Ende September stieg die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen auf 4,9 Prozent. Die Zinsentwicklung in den USA prägt die Kapitalmärkte weltweit. Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung hoch verschuldeter Unternehmen und können damit die Ausfallwahrscheinlichkeit von Hochzinsanleihen erhöhen.