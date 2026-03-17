Robert Balzanella erklärt, was den Euro Cash ETF von Vanguard auszeichnet, warum er das Labeling mancher Geldmarkt-Produkte irreführend findet – und welche Rolle Spreads spielen.

Erst im vergangenen Jahr hat Vanguard seinen ersten Euro-denominierten Geldmarktfonds als ETF aufgelegt. Der Fonds war zudem der erste aktive Single-Asset ETF des Vermögensverwalters. Jetzt hat das Produkt bereits die Marke von 100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen geknackt.

Im Interview erklärt Robert Balzanella, warum Vanguard bei diesem ETF ausschließlich auf Staatsanleihen setzt, was viele Cash-ETFs von einem echten Geldmarktfonds unterscheidet – und welche drei Fragen Anleger stellen sollten, bevor sie in einen Cash-ETF investieren.

DAS INVESTMENT: Herr Balzanella, Vanguard hat Ende 2025 seinen ersten Euro-Geldmarkt-ETF für Europa aufgelegt. Was war der Auslöser dafür?

Robert Balzanella: Vanguard blickt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Geldmarktfonds zurück – allerdings vor allem in den USA, wo wir heute mehr als 700 Milliarden US-Dollar in diesem Bereich verwalten. In Europa, genauer in UK, sind wir mit einem Sterling-Geldmarktfonds bereits seit sieben Jahren aktiv. Der ETF war der nächste logische Schritt: Er zeigt, wie ernst wir den europäischen Markt nehmen. Und er gibt uns die Möglichkeit, unsere Philosophie auch hier konsequent umzusetzen.

Was genau meinen Sie, wenn Sie von Ihrer Philosophie sprechen?

Balzanella: Kapitalerhalt steht bei uns an erster Stelle – und dann erst die Rendite. Das klingt simpel, ist aber längst nicht selbstverständlich. Unser Grundprinzip lautet: Wer uns heute einen Euro anvertraut, bekommt morgen seinen Euro zurück. Das ist keine Marketingformel, sondern der Kern von allem, was wir tun. Deshalb investieren wir ausschließlich in Staatsanleihen und staatsnahe Papiere – keine Unternehmenskredite, kein zusätzliches Kreditrisiko. Wir sind überzeugt, dass Anleger in einem Geldmarktprodukt kein übermäßiges Risiko eingehen sollten. Die Rendite stammt aus unserem Portfolio-Management – nicht aus der Bereitschaft, mehr Risiko zu nehmen.

Sie sprechen von einem „echten“ Geldmarktfonds. Was meinen Sie damit – und warum ist das wichtig?

Balzanella: Das ist mir wirklich ein Anliegen, und ich sage das nicht um Wettbewerber zu kritisieren. Es geht um Transparenz gegenüber Anlegern. Wenn jemand in einen Cash-ETF investiert, erwartet er ein bestimmtes Risikoprofil – nämlich: mein Kapital ist sicher, und ich erhalte eine geldmarktnahe Rendite. Diese Erwartung erfüllen aber nicht alle Produkte, die sich so nennen.

Es gibt zwei Gruppen, die problematisch sein können:

Erstens: synthetische Produkte. Diese halten keine echten Anleihen, sondern bilden die Rendite über Swap-Vereinbarungen ab. Das Sicherheitenportfolio dahinter kann alles Mögliche enthalten.

Zweitens: Produkte, die zwar physisch Anleihen halten, aber in Papiere mit Laufzeiten von bis zu fünf Jahren investieren. Das ist dann kein Geldmarkt mehr. Das ist ein Kurzläufer- oder Ultrakurzläufer-Fonds mit echtem Zinsänderungsrisiko.

Die einzige Gemeinsamkeit all dieser Produkte mit unserem Fonds: Sie alle streben eine geldmarktähnliche Rendite an. Wie sie dorthin gelangen, ist grundverschieden.

Ein Leser hat uns neulich geschrieben, er habe in einem vermeintlichen Cash-ETF Nvidia als größte Position gefunden. Wie kann das sein?

Balzanella: (lacht) Genau dieses Beispiel haben wir uns intern auch angeschaut – Nvidia war tatsächlich die größte Position in einem Konkurrenz-Produkt. Bei synthetischen ETFs hält der Fonds als Sicherheitskorb Aktien oder andere Wertpapiere, und darüber hinaus gibt es eine Swap-Vereinbarung mit einer Gegenpartei, die die geldmarktähnliche Rendite liefert. Ob man in der Realität je wirklich diese Aktien liquidieren müsste – wahrscheinlich nicht. Aber die Volatilität dieser Sicherheiten schlägt sich in den Handelskosten nieder. Wenn ein Market Maker weiß, dass in einem ETF Nvidia-Aktien oder türkische Staatsanleihen stecken, dann preist er das Risiko beim Kauf- und Verkaufskurs ein. Dieser Aufschlag landet beim Anleger. Deswegen ist es so wichtig, dass Anleger wirklich verstehen, was unter der Haube steckt.

Das wirft eine grundsätzliche Frage auf: Sollten Regulatoren eingreifen und den Begriff „Cash-ETF“ klarer definieren?

Balzanella: Ja, das denke ich. Der Markt für Cash-ETFs wächst, und damit wächst auch die Verwirrung. Im Moment gibt es keine klare regulatorische Grenze zwischen einem echten Geldmarktfonds und einem Kurzläufer, der sich als Cash-Produkt vermarktet. Die europäische Geldmarktfonds-Regulierung ist sehr streng – wer ihr unterliegt, muss klare Grenzen einhalten und den Kapitalerhalt in den Vordergrund stellen. Aber nicht alle Produkte, die sich „Cash-ETF“ nennen, fallen darunter.

Ich erwarte, dass die Aufsichtsbehörden sich das künftig genauer anschauen werden. Anleger bekommen im Moment nicht alle Werkzeuge an die Hand, die sie bräuchten, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Lassen Sie uns über die Kosten sprechen. Sieben Basispunkte Managementgebühr – wie haben Sie das kalkuliert, und können Sie das dauerhaft halten?

Balzanella: Sieben Basispunkte ist die günstigste Managementgebühr, die wir im Wettbewerb sehen – ein Vorteil von mindestens drei Basispunkten gegenüber allen anderen uns bekannten Anbietern. Das entspricht genau dem, was man von Vanguard erwartet: den günstigsten Preis.

Aber die Managementgebühr ist nur ein Teil der Geschichte. Bei einem ETF entstehen beim Handel weitere Kosten, nämlich der Bid-Ask-Spread und mögliche Auf- oder Abschläge zum Nettoinventarwert. Hier ist unser Ziel: null. Wir haben vor dem Launch ausführlich mit Market Makern zusammengearbeitet und ihnen alle Informationen gegeben, die sie brauchen, um unser Produkt (ISIN: IE000SOORXS0) zu einem Spread von null zu handeln. Und das gelingt, weil die Anleihen, die wir halten, extrem liquide sind – deutsche, französische, finnische, belgische, österreichische und niederländische Staatsanleihen, alle mindestens mit Single-A-Rating. Dazu kommen staatsnahe Emittenten, sogenannte Supranationale, die ähnlich liquide sind. In dieser Qualitätsklasse gibt es für Market Maker kein Preisrisiko. Sie können unsere Positionen jederzeit zum fairen Wert kaufen oder verkaufen.

Wenn Sie synthetische Produkte oder Kurzläufer mit Ihrem Fonds in der Praxis vergleichen – wo ist der Unterschied für den Anleger am Ende des Tages konkret zu spüren?

Balzanella: Am deutlichsten beim Bid-Ask-Spread. Wenn Sie sich die Handelskosten der verschiedenen Produktkategorien anschauen, sehen Sie bei synthetischen Produkten und längerlaufenden Cash-ETFs regelmäßig Spreads von zwei bis zweieinhalb Basispunkten. Das klingt wenig, ist aber für ein Produkt dieser Risikoklasse viel. Diese Kosten entstehen jedes Mal, wenn jemand kauft oder verkauft – und sie fressen direkt die Rendite.

Unser Spread liegt bei nahezu null. Das bedeutet: Obwohl unsere Managementgebühr auf dem Papier nur drei Basispunkte günstiger ist als die Konkurrenz, ist der tatsächliche Kostenvorteil für aktive Anleger deutlich höher. Das ist ein zentrales Element des Produkts, auf das wir sehr stolz sind.

Sprechen wir über das aktive Management des Fonds. Für viele Anleger klingt „aktiver Geldmarkt-ETF“ wie ein Widerspruch. Wie erklären Sie das?

Balzanella: Der scheinbare Widerspruch löst sich schnell auf, wenn man die Begriffe trennt. „ETF“ beschreibt nur die Hülle – das Produkt ist börslich handelbar. „Aktiv“ beschreibt, wie das Portfolio verwaltet wird. Wir folgen keinem Index, sondern treffen gezielte Anlageentscheidungen. Im Euro-Markt haben wir einen großen Vorteil gegenüber zum Beispiel dem britischen Pfund-Markt: Der Markt ist tief und breit. Es gibt viele hochwertige staatliche und supranationale Emittenten, deren Papiere wir selektiv kaufen und halten können. Innerhalb unseres konservativen Rahmens – nur beste Bonität, nur kurze Laufzeiten – gibt es dennoch Spielraum, durch geschicktes Positionieren am Laufzeitenband zusätzliche Rendite zu erzielen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass Papiere mit 60-Tage-Laufzeit besonders attraktiv bewertet sind, können wir das ausnutzen.

Wichtig ist: Wir verkaufen keine Papiere, um Liquidität zu generieren. Der Fonds hält immer ausreichend liquide Mittel, um Rückgaben zu bedienen – ohne Abschläge hinnehmen zu müssen.

Die Europäische Zentralbank hat in letzter Zeit die Zinsen gesenkt – und weitere Senkungen werden erwartet. Ist ein Geldmarktprodukt in diesem Umfeld überhaupt noch attraktiv?

Balzanella: Geldmarktfonds bilden immer das jeweils aktuelle Zinsniveau ab – das ist ihr Wesen. Mit sinkenden Leitzinsen sinkt auch die Rendite des Fonds. Das ist keine Überraschung, sondern einkalkuliert.

Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu einem einfachen Bankkonto oder einem Festgeld: Weil wir in Papiere mit einer Laufzeit von bis zu 397 Tagen investieren und eine gewichtete Laufzeit von 60 Tagen auf Fondslevel haben, passen wir uns einem neuen Zinsniveau nicht sofort an. Es gibt eine natürliche Dämpfung. Ein Bankkonto gibt einen Zinsschnitt der EZB sofort weiter. Wir tun das mit einer kleinen Verzögerung – und das ist für Anleger durchaus ein Vorteil.

Darüber hinaus versuchen wir, uns durch aktives Management antizyklisch zu positionieren: Wenn wir sehen, dass die Zinsen sinken werden, können wir etwas länger laufende Papiere im zulässigen Rahmen halten, um die aktuelle Rendite zu sichern.

Hätten Sie das Produkt im Nachhinein gerne früher aufgelegt – als die Zinsen noch bei über 3 Prozent lagen?

Balzanella: Das ist eine ehrliche Frage, und die ehrliche Antwort ist: Ein höheres Zinsumfeld macht den Vertrieb natürlich einfacher. Bei 3 Prozent Rendite fragen weniger Menschen, ob sich das lohnt. Aber grundsätzlich wäre das Produkt auch zwei Jahre früher dasselbe gewesen. Die Struktur funktioniert unabhängig vom Zinsniveau. Und mit einer Durchschnittsrestlaufzeit von maximal 60 Tagen dreht sich das Portfolio im Jahresverlauf rund sechsmal komplett um – das heißt, es reflektiert das aktuelle Zinsniveau immer sehr zeitnah.

Geldmarktfonds gelten in Europa traditionell als Produkte für institutionelle Investoren. Wie wollen Sie Privatanleger ansprechen?

Balzanella: In den USA ist der Geldmarktfonds für Privatanleger seit Jahrzehnten ein verbreitetes Anlagevehikel – vor allem im Rahmen der persönlichen Altersvorsorge. In Europa war das bislang anders: Der Markt war stark institutionell fokussiert. Das wollen wir ändern. Ein Geldmarktfonds ist kein Ersatz für eine langfristige Anlagestrategie – das betone ich ausdrücklich. Wer für die Rente spart, sollte breit und langfristig investiert sein.

Aber für Geld, das kurzfristig geparkt werden soll – eine Anzahlung für ein Haus, ein Autokauf, ein Notgroschen – ist ein Geldmarktfonds eine sinnvolle Alternative zum Bankkonto. Der Anleger ist breiter diversifiziert, weil er nicht von einem einzigen Bankemittenten abhängig ist, und er erzielt in der Regel eine etwas höhere Rendite. Das kann ein guter erster Schritt in die Welt der Kapitalanlage sein.

Viele Privatanleger fragen sich, ob ein Cash-ETF genauso sicher ist wie ein Bankguthaben mit Einlagensicherung. Was antworten Sie ihnen?

Balzanella: Das ist genau die richtige Frage, und Anleger sollten sie immer stellen. Ein Geldmarktfonds ist kein Bankguthaben – er ist kein Einlagenprodukt und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Was ihn aber sicher macht, ist das Portfolio dahinter: Wenn wir ausschließlich in die liquidesten und bonitätsstärksten Staatsanleihen Europas investieren, dann ist das Risiko, dass ein Anleger Geld verliert, ausgesprochen gering. Die Diversifizierung über viele Emittenten ist ein weiterer Schutz. Und die strenge europäische Geldmarktfonds-Regulierung gibt zusätzliche Sicherheit: Sie schreibt vor, wie der Fonds investieren darf, wie liquide er sein muss und wie er bewertet wird. Das ist kein Ersatz für die Einlagensicherung, aber ein sehr robustes Schutzsystem.

Was sollten Anleger konkret prüfen, bevor sie in einen Cash-ETF investieren?

Balzanella: Ich empfehle, auf drei Dinge zu achten.

Erstens: Ist das Produkt ein regulierter europäischer Geldmarktfonds? Das steht im Prospekt oder im KIID. Wer dem europäischen Regulierungsrahmen für Geldmarktfonds unterliegt, muss strenge Vorgaben einhalten. Das ist der wichtigste Filter.

Zweitens: Wie hoch ist die gewichtete Durchschnittslaufzeit des Portfolios? Bei einem echten Geldmarktfonds sind das maximal 60 Tage. Liegt dieser Wert höher, handelt es sich um einen Kurzläufer-Fonds – mit entsprechend mehr Zinsänderungsrisiko.

Drittens: Was hält der Fonds wirklich? Nur Staatsanleihen? Unternehmensanleihen? Oder ein Sicherheitenkorb mit Aktien?

Wer diese drei Fragen beantwortet hat, weiß, in was er investiert. Ich weiß, dass das nicht jeder Privatanleger alleine machen kann. Deshalb wäre es so wichtig, dass Regulatoren die Kennzeichnung dieser Produkte klarer regeln.