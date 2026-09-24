Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: In nur drei Wochen sammelte der neue Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN: IE000VAHT5T0 ) über eine Milliarde US-Dollar ein. Der börsengehandelte Indexfonds startete am 18. August 2026 in Irland und hat inzwischen sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt. Damit legte er einen der rasantesten Starts hin, den ein europäischer Aktien-ETF in jüngerer Zeit verzeichnet hat.

Doch was steckt hinter dem Erfolg? Ein Blick auf den Aufbau des Fonds erklärt einen großen Teil der Nachfrage.

Über 10.000 Aktien in einem Fonds

Vanguard bezeichnet den ETF selbst als besonders breit gestreuten Welt-Fonds – und diese Einordnung trifft zu. Der zugrunde liegende FTSE Global All Cap Index umfasst laut Indexanbieter FTSE Russell über 10.000 Aktien aus 25 Industrie- und 24 Schwellenländern. Enthalten sind große, mittelgroße und kleine Unternehmen. Zusammen erfasst der Index nach Vanguard-Angaben rund 98 Prozent der investierbaren globalen Marktkapitalisierung.

Der Unterschied zu MSCI World und FTSE All-World

Der Reiz des Fonds erklärt sich vor allem im Vergleich mit etablierten Welt-Indizes. Der bekannte MSCI World enthält derzeit rund 1.300 Titel und beschränkt sich auf Industrieländer. Der FTSE All-World nimmt zusätzlich Schwellenländer auf. Die kleinen Unternehmen – Nebenwerte oder Small Caps – fehlen jedoch in beiden.

Genau hier setzt der neue ETF an. Anleger erhalten durch die Hinzugabe von Nebenwerten nicht nur Zugang zu den größten Konzernen der Welt, sondern auch zu kleineren Unternehmen, die einen Teil der globalen Wirtschaft ausmachen. Chris Hofmann, bei Vanguard verantwortlich für den Vertrieb über Finanzintermediäre (Intermediated Wholesale) in Deutschland und Österreich, verweist darauf, dass die Zahl der erfassten Unternehmen dadurch deutlich zunehme und sich die Streuung weiter erhöhe.

Kein vollständiges Nachbauen – sondern eine Auswahl

Ein Detail, das in der öffentlichen Wahrnehmung zuweilen untergeht: Der ETF hält nicht alle rund 10.000 Indexwerte. Stattdessen nutzt Vanguard ein optimiertes Sampling-Verfahren. Dabei stellt der Anbieter ein repräsentatives Portfolio zusammen, das die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index möglichst genau nachbildet und zugleich Handelskosten senkt. In der ausschüttenden Variante waren zuletzt gut 6.400 Einzelwerte enthalten, in der thesaurierenden mehr als 7.000.

Chris Hofmann | Bildquelle: Vanguard

Hofmann begründet das Verfahren damit, dass bei mehreren Tausend Aktien eine vollständige Nachbildung nicht zwingend der effizienteste Weg sei. Gewichtet werden die Titel nach ihrer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung. Der Fonds trifft damit keine aktiven Länder-, Sektor- oder Einzeltitelentscheidungen. „Die größten Unternehmen der Welt bleiben die wichtigsten Renditetreiber im Portfolio“, sagt Hofmann.

Ein Fakt, der sich nicht nur durch das Sampling begründet, sondern auch durch die Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Ihr zufolge stellen Small Caps zwar mehr als die Hälfte aller Indexmitglieder, kommen aber dennoch nicht einmal auf 10 Prozent Gewicht. Der dem ETF zugrundeliegende Index ist also breiter gestreut, bildet aber keinen völlig anderen Markt ab als MSCI World oder FTSE All-World. Die Dominanz von US-Large-Caps und Tech-Sektor bleibt also bestehen – inklusive aller Vor- und Nachteile.

Wer den ETF kauft

Die Nachfrage kommt Hofmann zufolge sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Investoren. Viele Anleger suchten ein Produkt, mit dem sie den globalen Aktienmarkt möglichst umfassend und zugleich kostengünstig erfassen könnten. Aus dieser Kombination – breite Marktabdeckung, einfache Umsetzung und niedrige Kosten von 0,07 Prozent – erkläre sich das frühe Interesse. Zum Vergleich: Der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ETF (ISIN: IE00B3YLTY66), der bislang einzige ETF, der ein ähnlich großes Universum abdeckt, kommt auf eine TER von 0,17 Prozent.

Als mögliche Einsatzfelder nennt Hofmann den Kernbaustein eines Aktienportfolios ebenso wie die private Altersvorsorge und langfristige Sparpläne. Interesse gebe es bei privaten Anlegern, Vermögensverwaltern, Family Offices, Banken und institutionellen Investoren gleichermaßen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Konkurrenz im eigenen Haus

Der neue ETF konkurriert nicht nur mit den Produkten anderer Häuser, sondern auch mit Vanguards eigenem Angebot. Mit dem Vanguard FTSE All-World ETF (ISIN: IE00BK5BQT80) führt der Anbieter bereits einen etablierten Welt-ETF, der seit Jahren hohe Zuflüsse verzeichnet. Der neue All-Cap-Fonds bekommt damit hausintern einen ernstzunehmenden Konkurrenten, wie mehrere Marktbeobachter anmerken. Ob sich die Geldströme innerhalb der Vanguard-Familie mittelfristig zugunsten des breiter gestreuten Fonds verschieben, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Lohnt sich ein Wechsel des Welt-ETFs?

Wer schon einen breiten Welt-ETF hält und sich jetzt fragt, ob er wechseln sollte, sollte dabei bedenken, dass sich ein paar Basispunkte weniger Gebühren zwar positiv auf die Rendite auswirken. Ein Wechsel löst allerdings auch sofort Steuerzahlungen aus. Diese können die eingesparten Gebühren teils um ein Vielfaches übersteigen. Die gezahlten Steuern sind dann weg und können nicht mehr positiv zum Zinseszinseffekt beitragen. In diesem Fall ist es oft besser, den ursprünglichen Sparplan ruhen zu lassen und einen neuen zu starten, als das gesamte Vermögen umzuschichten.

Anleger sollten außerdem berücksichtigen, dass die Gesamtkostenquote oft nicht die wahre Belastung zeigt. Der entscheidende Faktor ist hier die Tracking Difference. Sie misst, wie weit ein ETF im Alltag von seinem Index abweicht. Über Wertpapierleihe und steuerliche Kniffe kann dieser Wert sogar unter den offiziellen Gebühren landen. Wie das beim Vanguard-Produkt aussieht, ist aufgrund des kurzen Track-Records noch nicht klar.

Für Neuanleger gilt außerdem: Ein ganzes Depot beziehungsweise eine vollständige Altersvorsorgestrategie ergibt auch der breiteste Welt-ETF nicht. Anleihen, ein Puffer auf dem Tagesgeldkonto und die Frage nach dem persönlichen Zeithorizont lassen sich mit keinem Aktien-ETF klären. Darüber hinaus stellen die USA auch in der All-Cap-Variante mehr als 60 Prozent des Index – die vielen Nebenwerte verschieben die Gewichtung der Länder nur marginal. Für kleine Anlagebeträge kann ein einziger ETF dennoch eine gute Lösung sein, da eine Stückelung oft nicht lohnt. Für größere Vermögen lohnt sich jedoch oft eine kleinteiligere, individuell passende Zusammenstellung.