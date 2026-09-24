Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: In nur drei Wochen sammelte der neue Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN: IE000VAHT5T0) über eine Milliarde US-Dollar ein. Der börsengehandelte Indexfonds startete am 18. August 2026 in Irland und hat inzwischen sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt. Damit legte er einen der rasantesten Starts hin, den ein europäischer Aktien-ETF in jüngerer Zeit verzeichnet hat.