ETFs
Vanguard-ETF sammelt 1 Milliarde in drei Wochen – was ihn ausmacht
Neuer Welt-ETF Eine Milliarde in drei Wochen – warum Anleger diesen Vanguard-ETF stürmen
Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: In nur drei Wochen sammelte der neue Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN: IE000VAHT5T0) über eine Milliarde US-Dollar ein. Der börsengehandelte Indexfonds startete am 18. August 2026 in Irland und hat inzwischen sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt. Damit legte er einen der rasantesten Starts hin, den ein europäischer Aktien-ETF in jüngerer Zeit verzeichnet hat.
Meistgelesen
Top-News
Interview
Patrick Maurenbrecher
„Asset Allocation beginnt mit Fragen, die KI nicht beantworten kann“
Flatexdegiro bei 0,07 Prozent
Union Investment und DWS widersetzen sich dem Preiskampf beim Standarddepot