Der Welt-ETF von Vanguard hat bald eine um 0,05 Prozentpunkte niedrigere Gesamtkostenquote. Es ist nicht die erste Gebührensenkung des Anbieters.

Vanguard reduziert die laufenden Kosten (TER) für seinen Welt-ETF: Zum 28. Juli 2026 senkt der US-amerikanische Fondsanbieter die Gesamtkostenquote des Vanguard FTSE All-World Ucits (ISIN: IE00BK5BQT80 und ISIN: IE00B3RBWM25) von 0,19 Prozent auf 0,14 Prozent.

Vanguard ist dabei nicht der erste Anbieter: Die DWS senkte bereits zum Juni die laufenden Kosten ihres Welt-ETFs um 3 Basispunkte auf sogar nur 0,07 Prozent.

Der ETF von Vanguard hat ein Fondsvolumen von rund 63 Milliarden Euro (rund 72 Milliarden US-Dollar). 2026 flossen Nettomittel in Höhe von rund 14 Milliarden Euro (etwa 16 Milliarden US-Dollar) in das Welt-Produkt von Vanguard. Damit ist er laut Vanguard für europäische Anleger der am schnellsten wachsende Welt-ETF.

Die größten Regionen, in welche der ETF investiert, sind mit rund 60 Prozent die USA, mit 5,8 Prozent Japan und mit 3,8 Prozent Taiwan. Meistvertreten sind mit rund 35 Prozent Technologietitel, mit 14 Prozent Finanzen und mit 12 Prozent Industrie. Die drei größten Positionen sind Nvidia (4,7 Prozent), Apple (4,3 Prozent) und Alphabet (3,8 Prozent).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Vanguards Gründungsjahr ist 1975. Weltweit verwaltet das Haus ein Vermögen von rund 11,5 Billionen Euro (rund 13 Billionen US-Dollar). Nach dieser jüngsten Gebührensenkung beträgt die durchschnittliche vermögensgewichtete Gesamtkostenquote über das europäische Aktien- und Anleihen-ETF-Angebot von Vanguard hinweg 0,11 Prozent.

Bereits im April 2026 reduzierte der US-amerikanische Vermögensverwalter die laufenden Kostenquoten von 17 währungsgesicherten Anteilsklassen in zehn Ucits-ETFs um zwei Basispunkte. Betroffen waren neun Anleihen-ETFs und ein Aktienprodukt.