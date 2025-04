Angesichts der volatilen Lage an den weltweiten Aktienmärkten sind robuste, breit diversifizierte Investmentlösungen bei Anlegern aktuell besonders gefragt. Mit seiner Life-Strategy-Serie bietet die Fondsgesellschaft Vanguard ETFs an, die durch konstante Allokation zwischen Aktien und Anleihen sowohl auf Renditechancen als auch auf Risikomanagement ausgerichtet sind.

Moritz Schüßler: Die Life-Strategy-ETFs bilden unsere Investment-Philosophie eins zu eins ab. Als Multi-Asset-ETFs legen sie je nach Variante – 20, 40, 60 oder 80 Prozent – in Aktien und den verbleibenden Teil in Anleihen an. Die Zahl gibt dabei die Aktienquote wieder. Das Besondere: Die strategische Ausrichtung bleibt konstant. Es erfolgen also keinerlei taktische Anpassungen, sondern die Produkte bleiben stets voll in dem festgelegten Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen investiert.

Vanguard-Experte Moritz Schüßler erklärt im Interview, warum die Multi-Asset-Produkte nicht nur in der aktuellen Marktphase an Bedeutung gewinnen, sondern auch langfristig durch steuerliche Vorteile und automatisiertes Rebalancing überzeugen können.

Schüßler: Insgesamt umfassen die Produkte über 20.000 Wertpapiere. Bei den Aktien nutzen wir unsere Aktien-ETFs und bilden damit den globalen Aktienmarkt ab. Das bedeutet, wir investieren nicht nur in entwickelte Länder, sondern decken auch die Schwellenländer ab. Bei den Aktienindizes sind es über 3.700 Titel, bei den Anleihen kommen wir auf über 22.000 Titel. Und das bei allen Life-Strategy-Produkten – bei jedem ETF unterscheidet sich nur die Aktienquote.

Sie haben die starke Nachfrage nach diesen Produkten angesprochen. Wie hat sich diese entwickelt?

Schüßler: In ganz Europa ist es mittlerweile die größte Multi-Asset-Reihe. Das Wachstum verläuft sehr konstant, auch in Deutschland. Ein wichtiger Meilenstein war sicherlich das letzte Jahr, als die Reihe ihren dritten Geburtstag feierte. Zudem wurde der Life-Strategy 60 von Morningstar mit dem Morningstar Award als bester Multi-Asset-Fonds ausgezeichnet – zum ersten Mal ging diese Auszeichnung an einen ETF.

Sie haben erwähnt, dass die ETFs besonders für Berater ein spannendes Produkt sind. Wie können Berater diese in ihre Strategie einbinden?

Schüßler: Da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Zunächst können die ETFs als Kernlösung des Portfolios oder als alleinige Lösung dienen. Da wir verschiedene Risikokategorien anbieten, kann der Berater je nach Kundenbedürfnis wählen. Um diesen Kernbaustein lassen sich dann auch noch Satelliten-Investments drumherum konstruieren.

Einige unserer Vertriebspartner folgen komplett unserer Philosophie, dass man den Märkten folgen sollte, statt zu versuchen, diese zu übertreffen. Dann reicht eine solche Lösung völlig aus. Der große Vorteil liegt zudem im automatischen Rebalancing. Anders als bei selbst zusammengestellten Modellportfolios, wo man Aktien- und Anleihen-ETFs separat auswählt und das Rebalancing manuell durchführen muss – was in der Regel Steuern und Handelskosten auslöst – erfolgt bei unseren Produkten alles automatisiert innerhalb des ETFs. Das macht sie zu einem festen strategischen Baustein für Kundenportfolios.

Ist es möglich, seine Strategie über die ETFs mit dem Alter zu verändern?

Schüßler: Genau, man kann die verschiedenen Varianten kombinieren. Mit zunehmendem Alter könnte man beispielsweise einen ETF mit geringerer Aktienquote nachkaufen und darüber die Gesamtaktienquote steuern.

Welche Rolle spielen die ETFs beim Thema Vermögensübertragung?

Schüßler: Zunächst einmal sind unsere Produkte für die Ansparphase konzipiert. Als Asset Manager bauen wir Produkte, mit denen Menschen Geld anlegen und vorsorgen können. Beim Thema Erben und Schenken kommt natürlich auch die Entnahmephase im Ruhestand ins Spiel, und auch da können die verschiedenen Varianten unserer Produkte passend sein. Generell ist Erben und Schenken ein Thema der ganzheitlichen Finanzplanung. In Deutschland lässt sich das auch sehr gut mit Versicherungslösungen gestalten, wobei man unsere ETFs innerhalb einer Versicherung nutzen kann.

Ist die Nachfrage nach Produkten in Versicherungslösungen für Sie von großer Bedeutung?

Schüßler: Absolut. Wir arbeiten sehr eng mit einigen Versicherern zusammen. In Deutschland bietet der Versicherungsmantel gerade beim Erben und Schenken enorme Steuervorteile, die man im reinen Depot so aktuell nicht vorfindet. Klar ist aber auch, dass man dies in der Einzelbetrachtung des Kunden genau analysieren sollte.

Wenn Sie auf 2025 blicken – sehen Sie weitere Trends am Markt oder planen Sie zusätzliche Produkte in diese Richtung?

Schüßler: Die Produktreihe ist so eigentlich ausreichend. Mit dem FTSE All-World ETF haben wir sozusagen die Life-Strategy-100-Lösung, und die anderen Varianten decken die verschiedenen Risikoprofile ab.

Was wir aktuell sehen, ist ein verstärktes Interesse an Diversifikation. Darüber hinaus schauen Anleger im Aktienbereich auch auf Bereiche wie Small Caps, also kleinere Unternehmen, die in den bestehenden Life-Strategy-ETFs nicht enthalten sind, da wir dort nur große und mittelgroße Unternehmen abbilden. Hier könnte man überlegen, ob man noch kleinere Unternehmen ins Portfolio aufnimmt. Dies wäre zum Beispiel über den Global Small-Cap Index möglich.

Angesichts der aktuellen Bewertungsniveaus in den USA sowie hoher Volatilität am Markt sollten sich Anleger jedoch auch auf mögliche Korrekturen vorbereiten. Anleihen sind dafür eine gute Option. Durch die gestiegenen Zinsen sind Anleihe-ETFs wieder attraktiver geworden und senken insbesondere bei kurzen Laufzeiten die Volatilität des Portfolios. Dafür haben wir mit dem Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond ETF und Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond ETF jüngst zwei neue Produkte aufgelegt. Wohlgemerkt mit einer Kostenquote von 0,07 bzw. 0,09 Prozent.

Welche Rolle spielen Robo-Advisor für Sie?

Schüßler: Wir betreiben weltweit den größten Robo-Advisor in den USA und arbeiten auch in Deutschland mit Robo-Advisors zusammen. Allerdings sehen wir, dass der Wert der persönlichen Beratung deutlich höher ist. Der klassische Berater, den wir hauptsächlich mit unserem 365-Portal erreichen möchten, ist essenziell, um Menschen emotional abzuholen und zu begleiten. Beides muss Hand in Hand gehen.

Natürlich ist es für Beratungsunternehmen wichtig, sich zu digitalisieren. So haben wir beispielsweise mit der Reuss Private Gruppe eine komplett digitale Vermögensverwaltung aufgebaut, bei der das gesamte Kunden-Onboarding digitalisiert wird. Aber wenn es darum geht, Kunden zu erreichen, zu gewinnen und langfristig zu betreuen, sehen wir, dass sich die persönliche Beratung weiterhin durchsetzt.

Ist das ein Unterschied zum amerikanischen Markt?

Schüßler: Nicht unbedingt. Wir haben dort zwar den größten Robo-Advisor der Welt mit über 300 Milliarden US-Dollar Assets under Management, aber das ist nur ein sehr geringer, einstelliger Prozentsatz des gesamten Beratungsmarktes. In den USA ist der Markt natürlich größer, deshalb sind die absoluten Zahlen höher als in Deutschland. Aber prozentual betrachtet sehen wir, dass die persönliche Beratung boomt – sie wird digitaler, aber die Menschen legen ihr Geld weiterhin mit Menschen an.

Ein wichtiger Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die steuerliche Seite Ihrer Produkte. Können Sie dazu noch etwas sagen?

Schüßler: Ein interessanter Punkt ist, dass der Life-Strategy 60 und der Life-Strategy 80 steuerlich als Aktienfonds klassifiziert sind. Nach dem Investmentsteuergesetz gibt es die Unterscheidung zwischen Aktien-, Misch- und Anleihenfonds, wobei je nach Kategorie unterschiedliche Teilfreistellungen für die Anleger gelten. Würde ich ein vergleichbares Portfolio selbst aus einzelnen Aktien- und Anleihen-ETFs zusammenstellen, hätte ich diesen steuerlichen Vorteil nicht. In unserem Konstrukt profitiert der Anleger dagegen von dieser günstigen steuerlichen Behandlung.

Nicht zu vergessen: Das Produkt kostet nur 0,25 Prozent pro Jahr. Dafür erhält der Anleger maximale Diversifikation und eine komplette Lösung, um die er sich nicht weiter kümmern muss.

Das gibt den Beratern mehr Kapazitäten für andere Aufgaben.

Schüßler: Genau, sie können sich dann stärker auf ihre beratende, emotionale Rolle konzentrieren oder an ihrem Geschäftsmodell arbeiten. Das macht die Produkte bei Beratern besonders begehrt.

Über Moritz Schüßler



Moritz Schüßler leitet bei der Fondsgesellschaft Vanguard das Beratergeschäft mit Privatkunden in Deutschland (Head of Intermediated Retail Germany).