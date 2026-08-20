Vanguard baut sein Angebot an globalen Aktien-ETFs mit drei neuen Produkten aus. Welcher ETF für wen geeignet ist und was sie kosten.

Die neuen Fonds ergänzen den bereits bestehenden FTSE All-World ETF, der in große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investiert.

Vanguard hat drei neue Aktien-ETFs mit weltweiter Ausrichtung aufgelegt: den FTSE Global All-Cap ETF (ISINs: IE000VAHT5T0 sowie IE000CVUM3N6), den FTSE Global Small-Cap ETF (ISINs: IE0007TPRF31 sowie IE000F8RXD33) und den FTSE All-World ex-U.S. ETF (ISINs: IE0009A5ADV9 sowie IE000G1H7OC0). Die Fonds notieren an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse, Euronext Amsterdam, der Borsa Italiana und der Six Swiss Exchange.

Der Global All-Cap ETF deckt über einen einzigen Fonds den gesamten investierbaren Aktienmarkt ab – von großen über mittelgroße bis zu kleinen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Die laufenden Kosten liegen bei 0,07 Prozent.

Der Global Small-Cap ETF richtet sich gezielt auf globale Nebenwerte aus. Hier betragen die laufenden Kosten 0,22 Prozent.

Der All-World ex-U.S. ETF bildet Industrie- und Schwellenländer außerhalb der USA ab. Er eignet sich damit laut Vanguard für Anleger, die ihre US-Aktienquote bereits über andere Produkte abdecken oder separat steuern möchten. Die laufenden Kosten liegen bei 0,12 Prozent.

Alle drei ETFs sind sowohl in einer thesaurierenden als auch in einer ausschüttenden Anteilsklasse erhältlich.

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Mehr Auswahl für Anleger

Die neuen Fonds ergänzen den bereits bestehenden FTSE All-World ETF (ISIN: IE00B3RBWM25), der in große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Sie sind Teil einer größeren Erweiterung des Vanguard-ETF-Angebots im laufenden Jahr: Im Juli hatte der Anbieter bereits auf die USA ausgerichtete Russell-ETFs herausgebracht, zuvor kamen bereits europäische Aktien-ETFs hinzu. Zudem senkte Vanguard kürzlich die Kosten des FTSE All-World ETF.

Jon Cleborne, Head of Vanguard Europe, ordnet die Neuerungen so ein: Die neuen ETFs würden Anlegern mehr Auswahl bieten – je nachdem, ob ein breites All-Cap-Engagement, ein gezielter Zugang zu globalen Small Caps oder ein Engagement in Industrie- und Schwellenländer außerhalb der USA gewünscht sei.

Verwaltet werden alle drei ETFs von der Global Equity Group von Vanguard. Diese betreut nach Aussage des Unternehmens weltweit ein Vermögen von mehr als 9,07 Billionen US-Dollar für über 50 Millionen Kunden.