Vanguard erweitert sein ETF-Angebot um zwei Produkte mit Europa-Fokus. Einer bildet gezielt die Eurozone ab, der andere kleinere Unternehmen. Beide setzen auf niedrige Kosten.

Vanguard legt zwei neue ETFs mit europäischem Fokus auf. Der Vanguard FTSE Eurozone ETF und der Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap ETF sind ab sofort an mehreren Börsen handelbar – darunter Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, Borsa Italiana sowie Six Swiss Exchange. An den beiden letztgenannten Handelsplätzen sind allerdings ausschließlich thesaurierende Anteilsklassen verfügbar.

Small-Cap- und Eurozonen-ETF

Der Eurozonen-ETF bildet den FTSE Eurozone Index nach. Die laufenden Kosten betragen 0,07 Prozent pro Jahr, womit der ETF zu den günstigsten seiner Art zählt. Sowohl eine thesaurierende (ISIN: IE000Q4J3CW6) als auch eine ausschüttende Anteilsklasse (ISIN: IE000VH3JSL8) stehen zur Auswahl.

Der Small-Cap-ETF folgt dem FTSE Developed Europe Small-Cap Index und deckt damit kleinere Unternehmen aus entwickelten europäischen Märkten ab. Die laufenden Kosten liegen hier bei 0,19 Prozent jährlich. Auch dieser ETF ist in thesaurierender (ISIN: IE00069H3LK0) und ausschüttender Variante (ISIN: IE000K7PC2G4) erhältlich.

Vanguard: Günstige Indexfonds als Kerngeschäft

Beide Produkte verwaltet Vanguards Global Equity Group. Das Team betreut nach eigenen Angaben weltweit Vermögenswerte von mehr als 8,39 Billionen US-Dollar. Sebastian Külps, bei Vanguard zuständig für Deutschland und Nordeuropa, ordnet das Marktumfeld so ein: „Europäische Aktien bieten langfristig orientierten Anlegern weiterhin ein breites Spektrum an Chancen. Die Aussichten werden zunehmend von Faktoren wie der Entwicklung der Zinssätze, der Widerstandsfähigkeit der Unternehmensgewinne sowie der anhaltenden Marktunsicherheit geprägt. In einem solchen Umfeld ist eine breite Diversifikation besonders wichtig.“

Claire Aley, verantwortlich für Produktentwicklung in Europa, ergänzt: „Bei der Entwicklung unserer Index-ETFs konzentrieren wir uns darauf, Anlegern die erwartete Marktexponierung in einer langfristig ausgerichteten, liquiden und kostengünstigen Struktur bereitzustellen. Diese beiden Ucits-ETFs bilden etablierte FTSE-Indizes ab und sollen in Kombination mit Vanguards diszipliniertem Ansatz im Indexportfoliomanagement praktische Instrumente für Berater und Investoren darstellen, die langfristige Allokationen in europäische Aktien umsetzen möchten.“

Vanguard wurde 1975 in den USA gegründet und gilt als Pionier kostengünstiger Indexfonds. Gründer John Bogle legte 1976 mit dem Vanguard 500 Index Fund den ersten Indexfonds für Privatanleger auf. Heute ist das Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 12 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) nach eigenen Angaben der weltweit zweitgrößte Vermögensverwalter.