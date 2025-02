Sebastian Külps: Die Antwort ist: Ja, es geht noch weiter runter. Die Herausforderung ist: Einen ETF zu managen bringt auch Kosten mit. Wir zahlen Gebühren an Indexanbieter und haben natürlich auch andere Kosten, die anfallen, wenn wir einen ETF verwalten. Wir müssen zusehen, dass wir hier kein Verlustgeschäft betreiben. Vanguard fokussiert sich sehr stark auf passive Produkte mit niedrigen Kosten, aber auch auf aktive Produkte im Niedrigpreissegment. Das heißt, wir subventionieren nicht eine günstige Produktreihe mit einer nicht so günstigen Produktreihe.

Külps: Wir haben schon eine ganze Menge Konsolidierung im Markt gesehen und diese wird auch in Zukunft weitergehen. Wir als Vanguard sind allerdings kein Player im Markt, der an dieser Konsolidierung teilgenommen hat.

Vanguard unterscheidet sich von vielen Wettbewerbern durch seine Unternehmensstruktur. Wirkt sich das auch auf die Preispolitik aus?

Külps: Ja, wir sind ja genossenschaftlich aufgestellt. Grundsätzlich ist die Idee, dass wir keine Dividenden an Aktionäre auszahlen müssen oder dass wir keine Ausschüttung an eine Familie zahlen müssen. Stattdessen investieren wir immer wieder ins Unternehmen, um Anlageergebnisse für Endkunden zu verbessern. Wir tun das, indem wir Preise senken, aber natürlich auch in Technologien investieren, wo wir der Meinung sind, dass sie Anlegern die Chance auf besseren Anlageerfolg geben.

Aktive ETFs gewinnen an Bedeutung. JP Morgan konnte 2024 seine Zuflüsse bei aktiven ETFs stark steigern und seine Spitzenposition festigen, bei Vanguard spielt diese Produktkategorie kaum eine Rolle. Haben Sie diesen Trend verschlafen?

Külps: Nein, wir haben ja auch aktive Fonds, die sehr kostengünstig im Fondsmantel sind. Wenn Sie diese miteinbeziehen, dann schließen wir mit deutlich höheren Zahlen ab. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da etwas verschlafen haben.

In den USA haben wir bereits aktive ETFs im Portfolio. In Europa bieten wir sie noch nicht an – die Betonung liegt auf „noch nicht“. Es ist sicherlich ein interessanter Markt, doch der ETF ist ja nur eine Hülle. Wenn diese Hülle ermöglicht, ein Produkt vom Vertrieb her zugänglicher zu machen und transparenter zu gestalten, bin ich dafür. Wir werden uns die Entwicklung näher anschauen und einen aktiven ETF dann bringen, wenn wir das Gefühl haben, dass es ein guter Zeitpunkt für uns ist – aber nicht auf Druck von anderen Wettbewerbern.

JP Morgan dominiert den europäischen Markt für aktive ETFs © Morningstar Direct

Wie erklären Sie Kunden, dass sie in Vanguard-Produkte investieren sollen – bei der Fülle an ETFs, die am Markt verfügbar sind?

Külps: Es entsteht der Eindruck, dass passives Investieren leicht ist und es jeder anbieten kann. Aber große, zum Beispiel sehr breit diversifizierte ETFs sehr effektiv zu managen – da gibt es schon große Unterschiede. Gerade wenn ich an einen sehr breit gestreuten Anleihen-ETF denke, ist dort viel Know-how, Technologie und Zugang zu Liquidität notwendig. Wir haben über 50 Jahre Indexing-Expertise erarbeitet, die uns ermöglicht, dort sehr effizient und sehr gut zu arbeiten. Unsere Anleihen-ETFs sind am breitesten diversifiziert.

Für uns ist es wichtig, dass die ETF-Hülle nicht missbraucht wird. Es gab sehr viele Themen-ETFs – ich gebe mal zwei Beispiele: der Haustier-ETF und der Hanf-ETF. Die kommen heute und sind morgen wieder weg. Das ist kein gutes Ergebnis für Endkunden. Es wäre schön, wenn wir Asset Manager dazu bewegen könnten, darüber nachzudenken, ob Produkte wirklich für den langfristigen Vermögensaufbau sinnvoll sind.

Herr Külps, wie sehen Ihre Pläne für Vanguard Deutschland im Jahr 2025 aus?

Külps: Wir werden das Team in Deutschland weiter ausbauen. Wir haben einen neuen CEO (Salim Ramji hat am 8. Juli 2024 die Nachfolge von Tim Buckley angetreten, Anm.d.Red.), der viele neue Impulse setzt. Wir werden neue Produkte in Europa auf den Markt bringen und unseren Kunden und Anlegern in Deutschland weiterhin einen guten Service bieten. Wir sind erst seit sieben Jahren in Deutschland und damit relativ jung. Wir bauen unser Serviceangebot immer weiter aus. Die ständige Weiterentwicklung von Vanguard 365 im Beraterbereich ist ein gutes Beispiel dafür.

Vanguard residiert im Main Tower, dem vierthöchsten Gebäude Frankfurts, etwa auf halber Höhe © Imago / Depositphotos

Wie groß ist Ihr Team in Deutschland aktuell und welche Pläne haben Sie konkret?

Külps: Im Frankfurter Büro sind wir ungefähr 30 Personen. Wir werden diese Zahl erhöhen – aber wir wachsen kontrolliert und kostenbewusst. In Deutschland bleibt unser Standort in Frankfurt. Wir werden unser Angebot für Berater weiter ausbauen und verstehen uns als der Berater für die Berater. Zudem sprechen wir vermehrt Endinvestoren direkt an, damit mehr und mehr Sparer in Deutschland zu Investoren werden.

Über Sebastian Külps und Vanguard

Sebastian Külps leitet seit 2018 das Deutschlandgeschäft von Vanguard. Der Manager bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und ist international geprägt: Er wuchs sowohl in Japan als auch in den USA auf, bevor er für sein Studium und die spätere Berufstätigkeit nach Deutschland kam. Unter seiner Führung hat Vanguard seine Position im deutschen Markt auf- und ausgebaut und betreut mittlerweile über eine Million deutsche Anleger.

Vanguard ist einer der weltweit führenden Investmentanbieter, gegründet 1975 von John C. Bogle. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Januar 2025) und ist bekannt für seine Pionierrolle bei Indexfonds sowie für kostengünstige ETFs und Investmentfonds.