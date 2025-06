Vanguard wagt einen Vorstoß am europäischen ETF-Markt: Der US-Vermögensverwalter senkt zum 1. Juli 2025 die laufenden Kosten für sieben seiner 15 in Europa verfügbaren Anleihen-ETFs. Die Gebühren fallen bei allen betroffenen Produkten um zwei Basispunkte – eine Maßnahme, die Anlegern laut Unternehmen jährlich rund 3,5 Millionen US-Dollar einsparen soll.

Viele ETF-Anleger profitieren

Die Gebührensenkung erstreckt sich über verschiedene Anleihensegmente. Besonders günstig werden die nicht gehedgten Varianten des USD Treasury Bond ETF und des UK Gilt ETF mit künftig nur noch 0,05 Prozent laufenden Kosten. Auch Unternehmensanleihen-ETFs profitieren: Der EUR Corporate Bond ETF und der USD Corporate Bond ETF kosten in der nicht gehedgten Version künftig nur noch 0,07 Prozent pro Jahr.

Doch auch Spezial-ETFs profitieren: Der ESG EUR Corporate Bond ETF wird mit 0,09 Prozent (ungehedgt) beziehungsweise 0,14 Prozent (gehedgt) günstiger. Der Emerging Markets Government Bond ETF bleibt mit 0,23 Prozent zwar der teuerste der reduzierten Produkte, liegt aber immer noch deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

Reduzierte Anleihen-ETFs von Vanguard im Überblick

Vanguard Global Aggregate Bond hedged (ISIN: IE00BG47KH54)

Laufende Gebühren bisher: 0,10 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,08 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE00BGYWFS63) – Laufende Gebühren bisher: 0,07 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,05 Prozent

Anteilsklasse: Hedged (ISIN: IE00BMX0B631) – Laufende Gebühren bisher: 0,12 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,10 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE00BH04GW44) – Laufende Gebühren bisher: 0,07 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,05 Prozent

Anteilsklasse: Hedged (ISIN: IE00BMX0B524) – Laufende Gebühren bisher: 0,12 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,10 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE00BGYWCB81) – Laufende Gebühren bisher: 0,25 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,23 Prozent

Anteilsklasse: Hedged – Laufende Gebühren bisher: 0,30 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,28 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE00BGYWT403) – Laufende Gebühren bisher: 0,09 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,07 Prozent

Anteilsklasse: Hedged – Laufende Gebühren bisher: 0,14 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,12 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE000QADMYA3) – Laufende Gebühren bisher: 0,11 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,09 Prozent

Anteilsklasse: Hedged – Laufende Gebühren bisher: 0,16 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,14 Prozent

Anteilsklasse: Unhedged (ISIN: IE00BGYWFK87) – Laufende Gebühren bisher: 0,09 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,07 Prozent

Anteilsklasse: Hedged (ISIN: IE00BGYWFN19) – Laufende Gebühren bisher: 0,14 Prozent – Laufende Gebühren ab 1. Juli: 0,12 Prozent

Strategischer Ausbau des Anleihengeschäfts

Jon Cleborne, Europa-Chef von Vanguard, begründet den Schritt mit der Marktstruktur: Der Anleihenmarkt sei mittlerweile doppelt so groß wie der Aktienmarkt, bleibe aber teuer und intransparent. Dies sei nicht akzeptabel. Mit der Gebührensenkung wolle man den Zugang zu Anleihen erleichtern und mehr Transparenz schaffen.

Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Offensive im Rentenbereich. Vanguard hatte bereits Anfang 2025 vier neue Anleihen-Produkte in Europa aufgelegt, darunter ETFs auf kurz laufende Eurozone-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Das Unternehmen plant, sein Angebot im Laufe des Jahres weiter auszubauen.

Beeindruckende Marktposition

Mit einem weltweit verwalteten Vermögen von 10,5 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Mai 2025) ist Vanguard Unternehmensangaben zufolge der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt. Die Fixed Income Group unter Leitung von Sara Devereux allein soll über 2,47 Billionen US-Dollar verwalten.

Nach der Gebührenanpassung wird die durchschnittliche vermögensgewichtete Kostenquote für alle in Europa vertriebenen Rentenindexfonds und aktiv gemanagten Rentenfonds von Vanguard bei 0,11 Prozent liegen. Mit 35 festverzinslichen Indexprodukten bietet Vanguard nach eigenen Angaben die kostengünstigste Palette von Anleihen-ETFs in Europa. Über das gesamte Produktangebot hinweg liegt die vermögensgewichtete Kostenquote bei durchschnittlich 0,14 Prozent.

Verschärfter Wettbewerb

Vanguard hatte bereits Anfang des Jahres in den USA die nach eigenen Angaben größte Gebührensenkung seiner Geschichte verkündet. Betroffen waren 168 Anteilsklassen von 87 Fonds, was US-Anlegern 2025 voraussichtlich mehr als 350 Millionen US-Dollar einsparen soll. Die aktuelle Maßnahme in Europa zeigt: Der Gebührendruck bleibt hoch – und dürfte die Konkurrenz zu weiteren Preissenkungen zwingen.