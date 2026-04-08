Vanguard senkt die Gebühren für 17 währungsgesicherte ETF-Anteilsklassen. Ab 14. April sinken die Kosten um je zwei Basispunkte.

Vanguard dreht bei einigen ETFs erneut an der Gebührenschraube.

Vanguard dreht weiter an der Kostenschraube. Ab dem 14. April 2026 reduziert der US-amerikanische Vermögensverwalter die laufenden Kostenquoten (OCF) bei 17 währungsgesicherten Anteilsklassen in zehn Ucits-ETFs. Betroffen sind neun Anleihen-ETFs und ein Aktienprodukt.

Die Gebührensenkungen fallen je nach Produkt um zwei Basispunkte aus. So sinkt die OCF des Vanguard USD Treasury Bond ETF (EUR Hedged) von 0,10 auf 0,08 Prozent, beim Vanguard FTSE Japan ETF (EUR/USD Hedged) geht sie von 0,15 auf 0,13 Prozent zurück. Auch EUR- und GBP-gesicherte Anteilsklassen von Corporate-Bond-ETFs profitieren: Der Vanguard USD Corporate Bond ETF fällt von 0,12 auf 0,10 Prozent.

Insgesamt rechnet Vanguard durch die aktuellen Anpassungen mit jährlichen Einsparungen von rund 1,2 Millionen US-Dollar für Anleger. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen die Gebühren für 13 Aktien- und Anleihen-ETFs seiner irischen Ucits-Palette gesenkt – das brachte Anlegern laut Unternehmensangaben rund 22 Millionen US-Dollar pro Jahr ein.

ETF Hedged Anteilsklasse(n) OCF bisher OCF neu Vanguard ESG EUR Corporate Bond Ucits ETF (ISIN: IE000QADMYA3) GBP Hedged Acc. 0,14 % 0,12 % Vanguard EUR Corporate Bond Ucits ETF (ISIN: IE00BZ163G84) USD Hedged Acc. 0,12 % 0,10 % Vanguard EUR Eurozone Government Bond Ucits ETF (ISIN: IE00BZ163H91) USD Hedged Acc. 0,12 % 0,10 % Vanguard U.K. Gilt Ucits ETF (ISIN: IE00B42WWV65) EUR Hedged Acc. 0,10 % 0,08 % Vanguard U.S. Treasury 0–1 Year Bond Ucits ETF (ISIN: IE00BLRPPV00) MXN Hedged Acc. 0,10 % 0,08 % Vanguard U.S. Treasury 1–3 Year Bond Ucits ETF (ISIN: IE000H3Q3AF6) EUR Hedged Acc., EUR Hedged Dist. 0,10 % 0,08 % Vanguard USD Corporate 1–3 Year Bond Ucits ETF (ISIN: IE00BDD48R20) EUR Hedged Acc., GBP Hedged Dist., MXN Hedged Acc. 0,14 % 0,12 % Vanguard USD Corporate Bond Ucits ETF (ISIN: IE00BZ163K21) EUR Hedged Acc., GBP Hedged Acc. 0,12 % 0,10 % Vanguard USD Treasury Bond Ucits ETF (ISIN: V) EUR Hedged Acc., EUR Hedged Dist., GBP Hedged Dist. 0,10 % 0,08 % Vanguard FTSE Japan Ucits ETF (ISIN: V) EUR Hedged Acc., USD Hedged Acc. 0,15 % 0,13 %

Hinter den Kürzungen steht ein klares Kalkül: Währungsgesicherte Anteilsklassen schützen Anleger vor Wechselkursschwankungen zwischen den Basiswährungen der Portfoliopositionen und der eigenen Anlegerwährung. In einem Marktumfeld, das von erhöhter Zins- und Währungsvolatilität geprägt ist, gewinnen solche Produkte für institutionelle und professionelle Anleger an Gewicht.

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„Die neuen Gebührensenkungen in unserem Angebot währungsgesicherter ETFs unterstreichen unser langjähriges Bestreben, Anlegern zu helfen, mehr von ihrer Rendite zu behalten“, erklärte Claire Aley, Head of Product and PRD, Europe bei Vanguard.

Die Gebührensenkung ist Teil einer breiteren Offensive auf dem europäischen ETF-Markt. Vanguard plant derzeit seinen ersten aktiven Unternehmensanleihen-ETF für Europa – ein Schritt, der auf den Wiedereinstieg in das europäische Aktivgeschäft im Dezember 2025 folgt. Zudem stehen gleich neun weitere ETF-Launches in Aussicht.