Vanguard kooperiert mit Portal von Growney für AVD-Vertrieb
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Ab Spätsommer 2026 können Makler Vanguard-ETFs über eine Plattform von Growney auf Provisionsbasis an Privatkunden vermitteln. Die digitale Vermögensverwaltung setzt das Portal für den US-amerikanischen Vermögensverwalter um, wie das Fintech gegenüber DAS INVESTMENT exklusiv mitteilt. Growney übernimmt dabei die Rolle des Vermögensverwalters. Growney und Vanguard haben damit die Infrastruktur, um ab Januar 2027 Altersvorsorgedepots (AVDs) zu verkaufen.
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