Von Vanguard Vertriebsprofi wechselt zur Konkurrenz

State Street Global Advisors (SSGA) hat einen Deutschlandchef speziell für seine ETF-Reihe SPDR ernannt. In die Position tritt Markus Weis. Er wird seinen Sitz in Frankfurt haben und an Matteo Andreetto Leiter für die Emea-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) bei SPDR, berichten.

Weis wechselt von der Konkurrenz: Er war zuvor für den ETF- und Indexfonds-Spezialisten Vanguard tätig gewesen. Dort leitete er das Geschäft in Deutschland und Österreich. Zuvor hatte Weis acht Jahre im Vertrieb von Goldman Sachs Asset Management gearbeitet.

Die Fonds-Familie SPDR ETFs deckt viele nationale und internationale Anlageklassen ab. Auf seiner Internetseite listet SSGA rund 130 Produkte auf.

SSGA verwaltete nach Unternehmensangaben per Ende März 2022 rund 4,02 Billionen US-Dollar – was aktuell auch etwa dem Wert in Euro entspricht.