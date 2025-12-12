Vanguard lanciert seinen ersten Euro-denominierten Geldmarktfonds als ETF. Der Fonds ist der erste aktive Single-Asset ETF des Vermögensverwalters.

Produktneuheit Vanguard steigt in europäischen Markt für Geldmarkt-ETFs ein

Mit dem Euro Cash ETF bringt Vanguard seinen ersten Euro-denominierten Geldmarkt-ETF auf den Markt. Die Deutsche Börse, Euronext Amsterdam und die Borsa Italiana listen den Fonds.

Physisch replizierend investiert der ETF in Staatsanleihen sowie Papiere internationaler Organisationen wie der Europäischen Investitionsbank oder der Weltbank. Aktiv verwaltet orientiert sich der Fonds am Euro-Kurzfristzinssatz als Zielrendite, folgt dabei jedoch keinem Index. Dabei erfüllt er die regulatorischen Anforderungen der EU-Geldmarktfondsverordnung.

Beide Anteilsklassen – thesaurierend und ausschüttend – starten mit einer Gesamtkostenquote von 0,07 Prozent.

Nachfrage steigt weiter

Mit seiner physischen Struktur positioniert sich Vanguard als Alternative zu synthetischen Produkten. Das europäische Rentenfondsmanagement-Team von Vanguard übernimmt die Fondsverwaltung. Das Team verwaltet nach eigenen Angaben weltweit Vermögenswerte von 2,6 Billionen US-Dollar.

Robert Balzanella, Leiter für europäische Geldmärkte und Devisen bei Vanguard, erklärt: „Die Nachfrage nach Geldmarkt-ETFs in Europa nimmt zu. Der Fonds kombiniert Diversifizierung und tägliche Verfügbarkeit für kurzfristiges Liquiditätsmanagement.“

Der Euro Cash ETF ist der erste aktiv gemanagte Single-Asset ETF von Vanguard in Deutschland. Zuletzt hatten bereits Amundi und Blackrock aktive Geldmarkt-ETFs in Europa gelistet. Mit Verwaltungsgebühren von 0,10 beziehungsweise 0,13 Prozent liegen sie leicht über dem neuen ETF von Vanguard. Der Blackrock-Fonds sammelte in den ersten zwölf Monaten nach seinem Start rund 938 Millionen Euro ein.