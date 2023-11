Vanguard Invest Vanguard stellt Robo-Advisor in Deutschland wieder ein

Volle Kraft zurück: Vermögensverwalter Vanguard stellt seine automatisierte Investmentplattform in Deutschland wieder ein. Damit gibt der US-Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Index- und ETF-Strategien sein spezialisiertes Privatanleger-Angebot schon relativ zeitnah nach dessen Start Anfang 2022 wieder auf. Stattdessen will sich das Haus nach eigenen Angaben zukünftig wieder auf den Fonds-Vertrieb über Vertriebspartner und Anlageplattformen wie Neo-Broker und Direktbanken konzentrieren.

„Auch wenn wir Vanguard Invest einstellen, werden wir Anleger in Deutschland weiterhin bei ihrer Geldanlage unterstützen. Unsere Fonds, ETFs und Dienstleistungen werden wir in Deutschland auch künftig über unsere Vertriebspartner und über Anlageplattformen anbieten und Investoren so zugänglich machen“, sagt ein Sprecher der Gesellschaft.

Den Grundstein für die Fondsgesellschaft Vanguard hat 1975 John Bogle gelegt. Bogle gilt als Wegbereiter auf dem Gebiet des passiven Investierens. Neben Blackrock und State Street zählt Vanguard heute zu den Top-3-Gesellschaften nach verwalteten Mitteln weltweit. Seit 2017 ist die US-Gesellschaft mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, auch in Deutschland aktiv – ein später Start, wenn man ihn mit den großen Wettbewerbern vergleicht.

Die Investmentplattform für Selbstentscheider startete Vanguard Anfang des vergangenen Jahres. Parallel dazu baute das US-Haus auch seinen Beratervertrieb aus. Das Programm „Vanguard 360“ soll Finanzberatern bei Portfolioaufstellung, Vertrieb und Marketing unterstützen.

Die Entscheidung, den hauseigenen Direktvertrieb in Deutschland wieder einzustampfen, sei nach einer strategischen Überprüfung gefallen, erläutert ein Unternehmenssprecher. Man habe bislang nicht die notwendige Größe erreicht, um das Angebot wirtschaftlich zu betreiben. „Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Plattform Vanguard Invest zu schließen.“

Vanguard will Beratervertrieb weiter fördern

Der Schritt sei auch eine Reaktion auf die in Deutschland beobachteten Anleger-Vorlieben: „Das deutsche Angebot von Vanguard über Vertriebspartner ist nach wie vor die erste Wahl für Anleger“, heißt es aus dem Fondshaus. Entsprechend will man dort zukünftig verstärkt in das Beraterprogramm „Vanguard 360“ investieren.

Insgesamt sei Deutschland innerhalb Europas ein wichtiger Markt für den Vermögensverwalter. 60 Prozent der derzeitigen europäischen Nettozuflüsse in Vanguard-ETFs stammten aus Deutschland. Stand Juli 2023 verwaltete Vanguard weltweit mehr als 7 Billionen Euro.