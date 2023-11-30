Studie zu Aktiv versus Passiv „Vermögensverwalter werden auch die nächsten 15 Jahre nicht die Benchmark schlagen“

Aktive Vermögensverwaltung – das klingt zunächst nach einem lukrativen Versprechen. Man selbst gibt sein hart Erspartes an ein hochspezialisiertes Team bestehend aus Fondsmanagement und Analysten, welches die gesamte Zeit einen Blick auf die Märkte hat, Strategien überwacht und im Bedarfsfall eingreift, umschichtet und Risiken herausnimmt. Das ist aufwendig und dementsprechend teuer. Nur: Lohnt sich das überhaupt?