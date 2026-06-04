Vanguards US-ETF auf den S&P 500 knackt als erster ETF die Marke von einer Billion Dollar. Mit den erwarteten IPOs von SpaceX und Co. dürfte der Kapital-Sog noch zunehmen.

Erster Billionen-ETF Wie Vanguards S&P 500 ETF zum größten Geldmagneten der Börsengeschichte wurde

Vanguards S&P 500 ETF aus den USA hat als erster ETF die Marke von 1 Billionen US-Dollar geknackt.

Als Vanguard im September 2010 in den USA den Vanguard S&P 500 ETF (ISIN: US9229083632) an den Start brachte, war er ein Nachzügler. Den Markt beherrschte seit 1993 der SPDR S&P 500 ETF Trust (ISIN: US78462F1030) von State Street, dem der Neuling jahrelang hinterherlief.

Gut anderthalb Jahrzehnte später hat ausgerechnet dieser Spätstarter Geschichte geschrieben: Anfang Juni überschritt der Vanguard-Fonds als erster börsengehandelter Fonds überhaupt die Marke von einer Billion Dollar. Den letzten Schub über die Schwelle gab ein einziger Handelstag, an dem rund 1,7 Milliarden Dollar zuflossen, wie Daten von Bloomberg zeigen. Bis dahin hatte kein ETF diese Größe je erreicht. Selbst unter den klassischen Publikumsfonds schafften das weltweit nur eine Handvoll.

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Seit dem Start zieht der Fonds in jedem einzelnen Kalenderjahr frisches Geld an. Ein Jahr mit Nettoabflüssen gab es über die gesamte Lebensdauer nicht. Anleger kauften beharrlich in jede Schwäche hinein, statt bei Rücksetzern die Nerven zu verlieren. So wurde der Vanguard-ETF zu einem Magneten für Anlegerkapital, der Monat für Monat anzog, ob die Börse stieg oder fiel.

Vom Nachzügler zum Marktführer

Genau diese Beständigkeit verschob die Rangfolge an der Spitze. Vor fünf Jahren verwaltete der Vanguard-Fonds gut 225 Milliarden Dollar und lag damit nur auf Rang drei, klar hinter dem SPDR-Fonds. Den Rückstand holte er allein über die Zuflüsse auf. Zwischen Mitte 2021 und Mitte 2026 steckten Anleger mehr als 400 Milliarden Dollar in das Vanguard-Produkt.

In den Konkurrenten von Blackrock, den iShares Core S&P 500 ETF (ISIN: US4642872000), flossen im selben Zeitraum rund 250 Milliarden, in den SPDR-Fonds nur 88 Milliarden. Im Vorjahr zog Vanguard am alten Branchenriesen vorbei, der heute noch rund 787 Milliarden Dollar verwaltet.

Rekord nach Rekord

Zuletzt beschleunigten sich die Zuflüsse rasant. 2024 wurde der Vanguard-ETF zum ersten Fonds überhaupt, der in einem einzigen Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar einsammelte. Mit rund 116 Milliarden nahm er mehr als doppelt so viel ein wie je ein ETF zuvor. 2025 legte er weiter zu und kam auf einen Rekordzufluss von 137 Milliarden Dollar. 2026 steuert der Fonds auf das dritte 100-Milliarden-Jahr in Folge zu. Kein anderer ETF hat dieses Niveau zuvor auch nur ein einziges Mal erreicht. Allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres flossen über 69 Milliarden Dollar zu, weltweit der höchste Wert unter allen ETFs. Schon im April hatte der Fonds als erster die 900-Milliarden-Marke geknackt. Keine sieben Wochen später folgte die Billion.

Nettozuflüsse des Vanguard S&P 500 ETF seit 2010. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Den Ansturm treibt vor allem der niedrige Preis. Mit 0,03 Prozent Jahresgebühr kostet der Vanguard-Fonds nur rund ein Drittel des SPDR-Fonds, der 0,0945 Prozent verlangt. Hinzu kommen der anhaltende Wechsel der Anleger von aktiven zu passiven Produkten und die Jagd nach US-Aktien im KI-Boom. Der S&P 500 liegt in diesem Jahr rund 11 Prozent im Plus und markiert ein Rekordhoch nach dem anderen.

Ausgerechnet Vanguard

Pikant ist der Erfolg für Vanguard selbst. Firmengründer John Bogle gilt als Vater des Indexfonds, stand ETFs zeitlebens aber skeptisch gegenüber. Heute trägt ausgerechnet dieses Format sein Haus an die Spitze und bringt Vanguard auf den Sprung, Blackrock als größten ETF-Anbieter der Welt abzulösen.

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Für den nächsten Schub könnten schon die großen Börsengänge sorgen, die in diesem Jahr anstehen: SpaceX, Anthropic und OpenAI. Parallel verkürzen die Indexanbieter die Wartezeit bis zur Aufnahme. Nasdaq und FTSE Russell haben schnellere Regeln bereits beschlossen, beim S&P 500 läuft noch die Konsultation. Sobald die neuen Schwergewichte in die Indizes rücken, müssen Fonds wie der von Vanguard ihre Aktien fast automatisch kaufen.

Den US-Fonds können europäische Anleger nicht direkt kaufen, dafür aber in die europäische Variante investieren: den Vanguard S&P 500 ETF (ISIN: IE00B3XXRP09).