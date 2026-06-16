Blackrock verliert ETF-Spitzenplatz in den USA an Vanguard
Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze hat Blackrock seinen Platz als größter ETF-Anbieter in den USA verloren, wie „Bloomberg“ berichtet. Vanguard verwaltet demnach aktuell rund 4,39 Billionen Dollar in 116 US-gelisteten ETFs – und liegt damit knapp vor Blackrocks 4,36 Billionen Dollar.
Zuletzt half ein einzelner Handelstag mit 13 Milliarden Dollar Zuflüssen, die Waage zu kippen. Blackrock hatte den Spitzenplatz seit 2003 gehalten.
Billiger und fokussiert – Vanguards Erfolgsrezept
Treiber des Wechsels ist vor allem der Vanguard S&P 500 ETF, der seit Jahresbeginn netto rund 113 Milliarden Dollar einsammelte und vergangene Woche als erster ETF weltweit die Marke von einer Billion Dollar verwaltetem Vermögen überschritt. Insgesamt flossen Vanguard-ETFs 2026 bislang 291 Milliarden Dollar zu – mehr als doppelt so viel wie Blackrock mit knapp 120 Milliarden Dollar.
Beobachter führen den Erfolg auf zwei Faktoren zurück: ein schlankes Produktangebot und konsequent niedrige Gebühren. Vanguards volumengewichtete Durchschnittsgebühr liegt bei vier Basispunkten – Blackrock berechnet im Schnitt 16 Basispunkte, also das Vierfache. Global bleibt Blackrock mit über 6 Billionen Dollar in iShares-ETFs aber weiterhin führend.
Derselbe Trend auch in Europa
In Europa ist von einem ähnlichen Machtwechsel noch nichts zu sehen: Blackrock hält hier rund 40 Prozent Marktanteil, Vanguard kommt laut Morningstar-Daten vom Februar 2026 auf gerade einmal 7 Prozent.
Dennoch vollzieht sich auf Europas-ETF-Markt derselbe strukturelle Trend. Im ersten Halbjahr 2026 überschlugen sich die Gebührensenkungen. Invesco senkte beispielsweise die TER seines MSCI-World-ETF von 0,19 auf 0,05 Prozent, die UBS folgte im Mai, nun zog die DWS zum 1. Juni nach: Der Xtrackers FTSE All-World ETF (ISIN: IE000L6ZMMC4) kostet künftig nur noch 0,07 Prozent pro Jahr.
Zum Vergleich: Vanguard verlangt für seinen FTSE All-World Ucits ETF (ISIN: IE00BK5BQT80), der exakt denselben Index abbildet, eine Jahresgebühr von 0,22 Prozent – also mehr als das Dreifache. Der Pionier des Niedrigkostenprinzips dürfte sich damit in Europa zunehmend unter Druck sehen.