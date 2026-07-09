Vanguard legt 4 neue US-ETFs für unterschiedliche Stile auf
Vanguard baut sein Angebot an börsengehandelten Indexfonds für den US-Markt aus. Der Anbieter legt vier neue Ucits-ETFs auf, die US-Aktien nach unterschiedlichen Anlagestilen und Unternehmensgrößen abbilden. Anleger sollen damit ihr Engagement in amerikanischen Aktien breiter streuen und gezielter steuern können.
Konkret handelt es sich um
- den Vanguard Russell 1000 U.S. Growth ETF (ISIN: IE000J7AY5Y3),
- den Vanguard Russell 1000 U.S. Value ETF (ISIN: IE000US24HF4),
- den Vanguard Russell U.S. Mid-Cap ETF (ISIN: IE000650M1V4) sowie
- den Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap ETF (ISIN: IE000GTBEXG4).
Die beiden erstgenannten Fonds gleidern den US-Aktienmarkt nach Wachstums- beziehungsweise Substanzwerten auf, die beiden anderen richten sich zum einen auf mittelgroße und zum anderen auf kleine Unternehmen.
Zwei Preisklassen bei den Kosten
Bei den laufenden Kosten unterscheiden sich die vier ETFs. Der Growth- und der Value-ETF kosten jeweils 0,16 Prozent pro Jahr. Für den Mid-Cap- und den Small-Cap-ETF fallen jeweils 0,20 Prozent an. Angeboten werden die Fonds zunächst in thesaurierenden Anteilsklassen auf Euro-Basis, die die Erträge automatisch wieder anlegen. Die Ticker lauten VRGU (Growth), VRVA (Value), VRMA (Mid-Cap) und VRSA (Small-Cap).
Notiert sind die ETFs an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse, an der Euronext Amsterdam, der Borsa Italiana und der Six Swiss.
Growth mit KI-Bezug, Value zur Streuung
Die neuen ETFs sollen Anlegern zusätzliche Bausteine liefern, um ihr US-Engagement genauer auszurichten, sagt Claire Aley, bei Vanguard verantwortlich für den Produktbereich in Europa. Wer stärker auf Marktsegmente mit Technologie- und KI-Bezug setzen wolle, für den könnten Growth-Strategien eine Rolle spielen. Value-Strategien wiederum könnten helfen, das Portfolio breiter aufzustellen und sich von jenen Marktbereichen zu lösen, die die Wertentwicklung zuletzt bestimmt hätten. Die zusätzlichen Fonds auf mittelgroße und kleine Unternehmen erweitern nach ihrer Darstellung die Möglichkeiten zur Streuung.
Verwaltet werden alle vier ETFs von der Vanguard Global Equity Group. Das Team verwaltet nach Unternehmensangaben weltweit ein Vermögen von mehr als 8,39 Billionen US-Dollar für über 50 Millionen Kunden (Stand: 9. Juli 2026).