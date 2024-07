Die US-Fondsgesellschaft Vanguard startet unter dem Namen Advisory Research Centre (ARC) ein neues Informationsangebot. Es richtet sich sowohl an Privatanleger als auch Finanzberater in Großbritannien und Kontinentaleuropa. Das ARC soll von London aus Endanleger mit Analysen und Informationen zu Geldanlage, Portfoliomanagement und Finanzplanung versorgen. Finanzberater erhalten darüber Zugriff auf Untersuchungen zu Kundenbetreuung und praktischer Organisation im Berufsalltag.

„Mit dem Start des ARC unterstützen wir Anleger in ganz Europa noch umfassender. Das Team

hat zwei Ziele: Es gibt praktische Einblicke und vertritt die Interessen von Anlegern und

Finanzexperten", sagt Robyn Laidlaw, Leiterin des europäischen Vertriebs bei Vanguard. Bestehende Kundenangebote wie Beiträge zu Investmentthemen und Produktanalysen sollen in die Palette von ARC einfließen. Ebenso soll das 360-Beraterprogramm, das Vanguard in Kontinentaleuropa als Vertriebshilfe anbietet, Teil des des ARC werden.

Erste Studie geplant

Das ARC-Team werde auf Erfahrungen und Daten zurückgreifen, die Vanguard in der Arbeit mit Investoren und Vermittlern in ganz Europa gesammelt hat, heißt es aus dem Haus. Die Informationen sollen speziell auf die europäische Zielgruppe zugeschnitten sein. Eine erste Studie soll sich mit dem Thema Vermögensübertragung an Folgegenerationen speziell in Großbritannien befassen, stellt Vanguard in Aussicht.

Die Fondsgesellschaft gibt in dem Zusammenhang auch Auskunft über die Zahl ihrer Kunden: Derzeit betreue man in Großbritannien rund 640.000 Anleger über die digitale Plattform „UK Personal Investor“. Eine entsprechende Selbstentscheider-Plattform, die Vanguard 2022 in Deutschland gestartet hatte, stampfte das Unternehmen nach rund eineinhalb Jahren wieder ein. Speziell mit Blick auf Deutschland spricht Vanguard kundenseitig von mehr als einer Million Privatanlegern, die die Gesellschaft über Brokerfirmen erreiche. Parallel setzt Vanguard jedoch – über das genannte 360-Beraterprogramm – auch stark auf den Vertrieb über Finanzintermediäre.

Weltweit hat Vanguard nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Kunden. Die Gesellschaft mit Hauptsitz im US-amerikanischen Malvern legt einen speziellen Fokus auf Index-Investments und ETFs und betreute nach Angaben von März 2024 weltweit mehr als 8 Billionen US-Dollar.