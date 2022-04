Anleihen Variable Verzinsung – nicht nur bei steigenden Zinsen interessant

Die Attraktivität von variabel verzinslichen Unternehmensanleihen steigt, wenn die Zinsen anziehen. Sie können aber in jedem Umfeld zur Diversifizierung des Portfolios beitragen. Der Grund: Den größten Teil der Rendite macht bei ihnen das Kreditrisiko aus, das sich aus dem Engagement beim Unternehmen ergibt. Beim Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, der festverzinsliche bonitätsstarke Unternehmensanleihen beinhaltet, ergibt sich der größte Teil des Ertrags hingegen aus dem Zinsrisiko. In der Vergangenheit war die Korrelation zueinander daher gering.

Bei variabel verzinslichen Anleihen handelt es sich um eine Form der Fremdfinanzierung, die in der Regel zwischen einer Gruppe von Banken – einem Konsortium – und einem Unternehmen ausgehandelt wird. Sie sind unter vielen Namen bekannt, darunter Bank Loans, Senior Loans und Leveraged Loans.

In der Regel werden sie an bereits relativ hoch verschuldete Unternehmen vergeben. Daher ist das Kreditrisiko höher als bei Investment-Grade-Anleihen. Allerdings sind sie in der Kapitalstruktur meist vorrangig und durch die Vermögenswerte des Kreditnehmers abgesichert. Daraus ergeben sich bei einem Ausfall höhere Rückzahlungsquoten als bei unbesicherten Krediten.

Kupon orientiert sich am Marktzins

Anders als bei herkömmlichen Anleihen wird bei variabel verzinslichen Krediten nicht in jeder Periode eine feste Zinszahlung geleistet. Stattdessen variiert sie abhängig vom vorherrschenden Zinsumfeld. Der Kupon besteht aus zwei Komponenten: Einer festen Risikoprämie – dem Spread – und einem variablen Referenzzinssatz. Der Spread richtet sich nach der Bonität des Kreditnehmers sowie Marktfaktoren wie Liquidität und Ausfallquoten. Der Referenzzinssatz wird alle 30 oder 90 Tage neu festgelegt und schwankt mit den Veränderungen der Marktzinsen nach oben oder unten.

Dadurch reagieren variabel verzinsliche Darlehen auf Veränderungen der kurzfristigen Zinsen – wenn auch nicht sofort – und halten so mit den Marktveränderungen Schritt.

Dazu kommt: Steigen die Zinsen, wird Stabilität für Anleiheinvestoren noch wichtiger. Die Verkürzung der Portfolioduration kann ein festverzinsliches Portfolio weniger empfindlich gegenüber Zinsänderungen machen und das Risiko von Kursrückgängen verringern. In den meisten Fällen führt eine kürzere Duration aber auch zu einer niedrigeren Rendite. Variabel verzinsliche Darlehen sind eine Ausnahme von dieser Regel.

Kurze Duration, hohe Renditen

Durch die regelmäßig neu festgelegten Kupons haben variabel verzinsliche Anleihen eine extrem kurze Duration. Im Allgemeinen ist sie nicht länger als die Zeit zwischen den Rücksetzungsdaten. Dennoch sind die Renditen relativ hoch.

In der Vergangenheit lag die mittlere jährliche Performance variabel verzinslicher Papiere im Umfeld steigender Zinsen gemessen am Credit Suisse Leveraged Loan Index um mehr als sechs Prozentpunkte höher als die von US-Staatsanleihen und dem Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Was aber vielleicht überraschen mag: Unabhängig vom allgemeinen Zinsumfeld zeigten sie eine interessante absolute und relative Performance (siehe Grafik).

Grafik: Rendite variabel verzinslicher Darlehen in unterschiedlichen Zinsumfeldern

Quellen: Credit Suisse und Bloomberg. „Rising“ bezeichnet einen Zinsanstieg von mehr als 50 Basispunkten, „Falling“ eine Zinssenkung von mehr als 50 Basispunkten. Die Daten beziehen sich auf rollierende 12-Monats-Zeiträume vom 31. Januar 1993 bis 31. Dezember 2021. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Variabel verzinsliche Anleihen als interessante Ergänzung

Variabel verzinsliche Anleihen können für viele Anleger eine interessante Anlageklasse sein. Im Umfeld steigender Zinsen und hoher Inflation können sie als Absicherung für festverzinsliche Wertpapiere dienen, das Portfolio diversifizieren und potenziell höhere Erträge bieten. Weitere Vorteile sind ihre extrem kurze Duration und ihre vorrangige Position in der Kapitalstruktur.

Wie bei allen Wertpapieren bestehen jedoch Risiken. Das Kreditrisiko ist größer als bei Investment-Grade-Anleihen und sie können an Wert verlieren, wenn die Risikofreude unter den Marktteilnehmern abnimmt. Außerdem ist das Potenzial für Kurssteigerungen begrenzt und das Liquiditätsrisiko höher.

Dennoch haben sich variabel verzinste Darlehen langfristig betrachtet relativ stabil entwickelt, wenn man von den Verwerfungen während der Großen Finanzkrise absieht – selbst im Umfeld niedriger Zinsen. Weil zudem die Korrelation mit den meisten festverzinslichen Investments gering ist, halten wir sie für eine interessante Ergänzung der Vermögensallokation.

Mehr über die Risiken und Chancen variabel verzinslicher Papiere gibt es in diesem englischsprachigen Whitepaper.