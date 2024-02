Fonds der Woche Auf den Spuren der besten Stockpicker

Börsenlegenden wie Warren Buffett, Benjamin Graham, John Templeton oder Peter Lynch gelten als die wahren Helden der Börse. Die Star-Investoren zeichnen sich durch ein tiefes Verständnis der Finanzmärkte, der Wirtschaft und der Unternehmen aus, in die sie investieren.

Die Anatomie erfolgreicher Stockpicker

Sie folgen oder folgten klaren und konsequenten Anlageregeln, sei es wertorientiert wie Benjamin Graham und Warren Buffett oder wachstumsorientiert wie Peter Lynch, Fondsmanager des legendären Magellan Fund bei Fidelity Investments. Erfolgreiche Stockpicker lassen sich nicht von Emotionen wie Gier oder Angst leiten. Sie bleiben rational und sachlich, auch wenn der Markt irrational zu reagieren scheint.

Die Kehrseite: Aktive Profis, die ihren Vergleichsindex über längere Zeiträume schlagen, sind in der Minderheit. Viele Anleger setzen daher zunehmend auf breit gestreute Anlagen über Indexfonds. Der zunehmende Trend, einfach in ETFs zu investieren, die nur den Gesamtmarkt abbilden, hat in den vergangenen Jahren allerdings dazu geführt, dass nur wenige Aktien die Indizes nach oben treiben. Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum es für Profianleger mit einer alternativen Aktienauswahl so schwierig ist, die Benchmarks zu schlagen. Die wenigen dominierenden Aktien, allen voran die „Magnificent Seven“, ziehen weltweit die meiste Aufmerksamkeit und das meiste Kapital auf sich.

Vates Aktien Offensiv: Auf den Spuren herausragender US-Investoren

Vates Aktien Offensiv Fonds Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Welt

Trotz der anhaltenden Diskussion um aktive versus passive Anlagestrategien ist Maik Komoss, Fondsmanager bei Vates Invest, fest davon überzeugt, dass sich mit der gezielten Auswahl von Einzeltiteln langfristig deutlich höhere Renditen erzielen lassen als mit breit gestreuten Indexfonds oder ETFs. Mit dem im Oktober 2022 aufgelegten Vates Aktien Offensiv Fonds will er von der Expertise renommierter US-Investoren profitieren, indem er die Datenbank der SEC nutzt, um deren Beteiligungen zu analysieren.

Wenn prominente Namen wie Warren Buffett, Michael Burry oder Cathie Wood ihre Beteiligungen in 13F-Filings offen legen, lässt das die Börsenwelt aufhorchen. Institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind verpflichtet, ihre Beteiligungen innerhalb von 45 Tagen nach jedem Quartalsende zu melden, was einen Einblick in die Positionen prominenter Investoren ermöglicht. Komoss nutzt diese Informationen, um systematisch diejenigen Investmentprofis zu identifizieren, die den Markt langfristig übertroffen haben.

Dieser Ansatz wird durch eine Studie der renommierten Harvard Business School und der London School of Economics untermauert. Diese zeigt, dass wenig eingeschränkte Stockpicker oft überlegene Ergebnisse erzielen. Demnach schneiden Portfolios besser ab, wenn sie stärker konzentriert sind. „Ihr Alpha, ihre Outperformance gegenüber dem Markt, die oft bei fünf Prozent und mehr pro Jahr liegt, kann die breite Masse aber oft nicht kaufen, weil die Anlagevehikel nur einem kleinen Kreis etwa von institutionellen Anlegern zugänglich sind“, betont Komoss.

Investmentprofis im Fokus: Wie Vates die Besten auswählt

Die Aktienauswahl für den Vates-Fonds basiert auf einer umfassenden Analyse eines breiten Spektrums von rund 1.000 Aktien sowie auf den Anlagestrategien von rund 60 führenden Investmentprofis. Ziel ist es, die überzeugendsten Titel zu identifizieren, die dann in einem konzentrierten Portfolio von rund 25 bis maximal 40 Aktien zusammengefasst werden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Top-Positionen der ausgewählten Stockpicker gelegt, die dann entsprechend hoch gewichtet werden.

Das übergeordnete Ziel ist es, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg eine durchschnittliche Outperformance von 3 bis 5 Prozent pro Jahr gegenüber etablierten Aktienindizes wie dem MSCI World zu erzielen, wie Benjamin Bente, Mitbegründer und Geschäftsführer von Vates Invest, betont. Ein langfristiger Anlagehorizont wird dabei als entscheidend angesehen, um die volle Wirkung der Strategie zu entfalten und die Chancen auf überdurchschnittliche Renditen zu maximieren.

In den Reihen der ausgewählten Top-Investoren, wie von Komoss in seinem jüngsten Investorenbrief erläutert, finden sich Stanley Druckenmiller, einstiger Co-Portfoliomanager des legendären George Soros, sowie Jeffrey Smith von Starboard Value. Druckenmiller, der heute sein Family Office Duquesne führt, hat sein Engagement in mehreren KI-Hardware-Aktien verstärkt, darunter Nvidia und Vertiv Holdings, ein Unternehmen, das sich auf Energie- und Kühlmanagementsysteme für KI-Datacenter spezialisiert hat, sowie Seagate Technology, einen führenden Anbieter von Speichermedien. Des Weiteren verzeichnete der Gesundheitssektor in den Portfolios der beobachteten Top-Stockpicker mehrere bedeutende Zukäufe, darunter die Aktien des Krankenhausbetreibers HCA und des Krankenversicherers Elevance Health, die beide neu in den Vates Offensiv Fonds aufgenommen wurden.

Die aktuellen Top-5-Positionen (Gewichtung 29,4 Prozent)

General Electric ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf Bereiche wie erneuerbare Energien, Luftfahrt, Gesundheitswesen und industrielle Fertigung konzentriert.

Apollo Global Management ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der sich auf alternative Anlagen wie Private Equity, Kredit, Immobilien und Infrastruktur spezialisiert hat.

Teva Pharmaceutical Industries ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Generika und entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Arzneimitteln.

Builders Firstsource ist ein führender Anbieter von Baumaterialien und Bauprodukten in den USA, der Bauunternehmen und Bauherren mit einer Vielzahl von Baustoffen beliefert.

ist ein führender Anbieter von Baumaterialien und Bauprodukten in den USA, der Bauunternehmen und Bauherren mit einer Vielzahl von Baustoffen beliefert. Constellation Energy ist ein Energieunternehmen in den USA, das Strom, Gas und andere Energieprodukte an Privat- und Geschäftskunden liefert sowie Lösungen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz anbietet.

Erfolgreicher Start

Obwohl der Vates Offensiv Fonds erst im Oktober 2022 aufgelegt wurde, zeigt er bereits vielversprechende Ergebnisse. Auf Jahressicht hat der Fonds dank seiner Fokussierung auf die florierende Wall Street nicht nur die FWW-Benchmark Aktienfonds All Cap Welt, sondern auch den S&P 500 um knapp 8 Prozentpunkte deutlich geschlagen. Seit Auflegung erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von 30 Prozent.

Komoss betont, dass diese Performance besonders erfreulich sei, da sie nicht hauptsächlich von der Stärke einzelner Werte aus den Reihen der „Glorreichen Sieben“ getragen wurde, sondern von Aktien aus ganz unterschiedlichen Branchen. Ein Großteil der Fondspositionen hat seit Jahresbeginn sogar zweistellig zugelegt, darunter Crowdstrike aus dem Bereich Cybersecurity, Nu Holdings, eine südamerikanische Bank, und der Softwareanbieter Monday.com. Der Fonds ist in vier Tranchen erhältlich, je zwei für private und institutionelle Investoren in US-Dollar und Euro, mit unterschiedlichen Kostenstrukturen. Die Gesamtkostenquoten liegen zwischen 1,55 und 2,30 Prozent.

Angesichts der aktuellen Ereignisse hat sich das Team von Vates auch zum Fall Acatis und den damit verbundenen Sorgen geäußert:

„Das Schicksal von Gané kann Vates und unsere Investoren nicht treffen. Anlageberater schließen oft Initiatorenverträge für die von ihnen betreuten Fonds ab, in denen die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im Grunde genommen die Rechte an dem Fonds an den Anlageberater überträgt. Doch auch wenn solche Verträge abgeschlossen werden, gibt es Möglichkeiten, sie zu umgehen. Bei Vates wurden SICAV-Fonds aufgelegt und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Vates-Fonds tatsächlich ‚unsere Fonds‘ sind.“