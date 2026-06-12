Vates Invest: Warum Maik Komoss Warren Buffett nicht folgen würde
DAS INVESTMENT: Herr Komoss, mit Ihrem Fonds, dem Vates Aktien USA, setzen Sie auf das Konzept der kollektiven Intelligenz. Was steckt dahinter?
Maik Komoss: Der Begriff wird gerade inflationär gebraucht, vor allem im Zusammenhang mit Social-Trading-Plattformen. Was dort passiert, ist aus meiner Sicht kein bisschen kollektive Intelligenz – das ist Herdentrieb. Solange Nvidia oder Rheinmetall laufen, zieht das immer mehr Privatanleger-Gelder an. Die Entscheidungen sind alles andere als unabhängig. Kollektive Intelligenz setzt aber genau das voraus: hohe Kompetenz, die unabhängig voneinander zum Tragen kommt.