Die Vatikan-Bank hat zwei wertebasierte Benchmarks aufgelegt, die Investments nach kirchlichen Ethikkriterien filtern. Die Kooperation läuft mit Morningstar.

Das Istituto per le Opere di Religione (IOR), bekannt als Vatikan-Bank, hat zwei Aktienindizes lanciert, die nach katholischen Grundsätzen investieren. Der Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index und der Morningstar IOR US Catholic Principles Index umfassen jeweils 50 mittelgroße und große börsennotierte Unternehmen. Entwickelt wurden die Benchmarks in Zusammenarbeit mit dem US-Datenanbieter Morningstar.

Die Indizes sollen als Referenz für Performance-Messung und Reporting von Vermögen dienen, das gemäß der katholischen Soziallehre verwaltet wird, erklärte die IOR in einer Mitteilung. Die Bank selbst verwaltete Ende 2024 rund 5,7 Milliarden Euro an Kundengeldern, darunter Pensionsfondsvermögen.

Strenge Ausschlusskriterien nach kirchlichen Vorgaben

Die Zusammensetzung der Indizes folgt einem regelbasierten Ansatz, der auf dem Finanzreport 2024 der IOR basiert. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die direkt oder indirekt Abtreibungskliniken betreiben, Abtreibungs- oder Verhütungsprodukte herstellen oder embryonale Stammzellen verwenden.

Ebenso nicht investierbar sind Hersteller kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Chemiewaffen, Atomwaffen und Streubomben sowie Produzenten und Händler von Kleinwaffen. Auch Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Umwelt und nachhaltige Entwicklung führen zum Ausschluss.

Im US-Index finden sich unter anderem Meta, Nvidia, Amazon, Apple, Tesla, J.P. Morgan und Broadcom. Der Eurozone-Index umfasst Unicredit, Allianz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, Hermès International, SAP, Deutsche Telekom und Unicredit.

„Investoren suchen zunehmend nach Benchmarks, die spezifische wertebasierte oder politikgesteuerte Kriterien widerspiegeln“, sagte Robert Edwards, Managing Director EMEA bei Morningstar. „Morningstars transparenter, regelbasierter Ansatz stellt sicher, dass kundendefinierte Standards konsistent und objektiv angewendet werden."

Grundlage für möglichen ETF-Einstieg

Mit dem Start der Indizes schafft die Vatikan-Bank die Voraussetzung für einen potenziellen Einstieg in den ETF-Markt. Denkbar sind sowohl eigene Produkte als auch Lizenzeinnahmen durch externe Anbieter, die die Benchmarks nutzen. Vergleichbare Konzepte existieren bereits für andere religiöse Zielgruppen: Der iShares MSCI World Islamic Ucits ETF (ISIN: IE00B27YCN58) verwaltet rund 900 Millionen Euro.

Giovanni Boscia, Chief Financial Officer und Leiter Asset Management der IOR, betonte: „Benchmarks, die nach katholischen Ethikkriterien konstruiert sind, ermöglichen es uns, unsere Performance-Bewertungs- und Berichtsprozesse noch rigoroser und transparenter zu gestalten.“ Die Indizes seien als weltweite Referenz für katholische Investments konzipiert.

Die Kundenstruktur der IOR umfasst Einrichtungen des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaats, Botschaften und beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomaten, Diözesen sowie Angestellte und Pensionäre des Vatikans.

Päpstliche Neuausrichtung öffnet Wettbewerb

Im Oktober 2025 hatte Papst Leo XIV. das Exklusivmandat der IOR für Investitionen des Heiligen Stuhls aufgehoben. In einem Apostolischen Schreiben führte er aus, dass die Verwaltung des Vermögens des Apostolischen Stuhls sich zwar generell der internen Organisationsstruktur der IOR bediene, „sofern die zuständigen Gremien es nicht für effizienter oder zweckmäßiger halten, Finanzintermediäre anderer Staaten zu nutzen". Dieser Schritt öffnet den Weg für externe Vermögensverwalter und könnte auch die Indexkooperation mit Morningstar in einen neuen strategischen Kontext einbetten.