Analyse von Etoro Anleger verlieren scheinbar Appetit auf vegane Aktien

Ein Korb der zehn größten veganen Aktien verlor in den vergangenen zwölf Monaten 51 Prozent an Wert. Das geht aus einer Analyse der Plattform Etoro anlässlich des Weltvegantags am 1. November hervor.

Werbung von Oatly in Berlin: Das schwedische Lebensmittelunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Hafergetränke und Hafereis. Die Produkte sind frei von Milch und Sojaproteinen.

Anleger verloren in den vergangenen Monaten offenbar den Appetit auf vegane Aktien. Das zeigt eine Analyse der Plattform Etoro anlässlich des Weltvegantags am 1. November. Demnach verlor ein Korb der zehn größten veganen Aktien mit Titeln von Beyond Meat und Oatly in den vergangenen zwölf Monaten auf US-Dollar-Basis 51 Prozent an Wert. In den vergangenen zwei Jahren belief sich der Verlust auf 36 Prozent. Dagegen büßte ein Aktienkorb der größten fleischproduzierenden Unternehmen im vergangenen Jahr 12 Prozent an Wert ein und gewann auf Sicht von zwei Jahren 7 Prozent hinzu.

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Quelle: Etoro

Auf einen längeren Zeitraum gesehen wäre der vegane Korb jedoch die lukrativere Anlage gewesen: Auf Sicht von drei Jahren legte er 38 Prozent zu, während der fleischhaltige Korb 10 Prozent verlor. Auf Sicht von fünf Jahren ist das Verhältnis 20 zu 5 Prozent. Laut Etoro ist das gute Abschneiden des veganen Korbes jedoch ausschließlich auf das Wachstum des veganen Getränkeherstellers Celsius Holdings zurückzuführen. Dessen Aktienkurs schoß in fünf Jahren um 1.500 Prozent in die Höhe.

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Quelle: Etoro

Etoro übernahm für die Analyse zum Börsenschluss am 26. Oktober Aktienkurse von der Agentur Refinitiv. Die Plattform gibt die Performance des Fleisch- und Veganer-Korbs und die Tabelle mit der Kursentwicklung der einzelnen Aktien zu Vergleichszwecken in US-Dollar an. Die Körbe umfassen laut Etoro die weltweit größten börsennotierten Aktien mit erheblicher Umsatzbeteiligung entweder an tierischen Proteinen (Rind, Huhn und Schwein) oder an veganen Trends (alternative Proteine, Getränke, Kosmetika und Zutaten).