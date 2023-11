Alternative zu ETFs Velten Strategie Welt geht an den Start

Jedes Jahr werden viele neue Fonds auf den Markt gebracht. Wirklich interessant sind aber nur wenige. Die Fondsboutique Velten Asset Management aus Münster hat mit dem Velten Strategie Deutschland, der im Januar 2017 aufgelegt wurde, bereits einen erfolgreichen Fonds etabliert.

Mit einer evidenzbasierten Aktienauswahl ist es dem Fonds wiederholt gelungen, deutsche Aktienindizes und entsprechende ETFs phasenweise weit zu übertreffen. Seit Auflage bis Ende 2021 betrug die Outperformance gegenüber dem iShares Core Dax ETF immerhin 74 Prozent. Die Zinswende, die Nebenwerte gegenüber Blue Chips zurückfallen ließ, war allerdings auch für den Velten Strategie Deutschland eine Herausforderung, da dieser traditionell einen starken Fokus auf Small Caps legt.

Abseits des Mainstreams: Velten Fonds wählt sorgfältig aus 5.000 Aktien aus

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Fondsmanager Robert Velten weitet seine auf wissenschaftlich fundierten Algorithmen basierende Anlagestrategie nun auf das weltweite Aktienuniversum aus. Beim Velten Strategie Welt (ISIN: DE000A3ERMM8) verwendet er 24 eigene Indikatoren, welche die Kriterien Value, Growth, Quality und Momentum umfassend abdecken. Die Analyse über 16 Jahre zeige, dass diese Methode nahezu überall erfolgreich sei, wobei jedes der mehr als 20 betrachteten Länder einen eigenen Out-of-Sample-Test darstelle, so Velten. Die Validierung habe sich sogar auf historische Daten von Unternehmen erstreckt, die heute nicht mehr existieren, betont Kathrin Ploch, Research-Mitarbeiterin bei Velten Asset Management.

Der neue Fonds investiert maximal 50 Prozent seines Vermögens in den USA und gewichtet Länder wie Japan, Norwegen und Neuseeland stärker als dies in vielen Indizes der Fall ist. Das Anlageuniversum umfasst 5.000 Aktien aus 77 Ländern, von denen mindestens 200 ausgewählt werden. Die üblichen Aktien, die in den meisten Fonds und ETFs zu finden sind, spielen kaum eine Rolle.

Zu den Top-30-Werten im Portfolio gehören derzeit die amerikanische Terex Corporation, die Maschinen und Ausrüstungen für verschiedene Branchen herstellt, oder Osaka Soda, ein japanisches Chemieunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Chemikalien wie Soda und Natriumcarbonat spezialisiert ist.

Velten's Renditeziel: Langfristig über den MSCI World hinaus

„Unser Ziel ist es, bei vergleichbarem Risiko eine deutlich höhere Rendite als der MSCI World Index zu erzielen. Dafür spricht die hohe Evidenz, vor allem bei einem langen Anlagehorizont“, so Velten. Gerade in Zeiten, in denen Aktien aus dem Bereich Big-Tech/USA bekannt und teuer sind, dürften Alternativen zunehmend gefragt sein.

Die Begrenzung des Risikos erfolgt durch eine breite Streuung über Länder, Größenklassen, Strategien und Faktoren, wobei auf den Einsatz von Derivaten verzichtet wird. Die Titel werden mehrmals jährlich auf ihre Faktorwerte hin überprüft.

Der Fonds ist in zwei Anteilsklassen erhältlich und richtet sich an private und institutionelle Anleger. Die Kosten betragen 1,4 Prozent in der Retail-Tranche und 0,99 Prozent in der institutionellen Tranche (ISIN: DE000A3ERML0). Velten betont: „Auswahlverfahren, die bereits bekannt sind, neigen dazu, am Kapitalmarkt nicht mehr zu funktionieren. Deshalb haben diejenigen Fonds einen Vorteil, deren Algorithmen nicht veröffentlicht oder mit allgemein verfügbarer KI entwickelt wurden, sondern exklusiv sind.“