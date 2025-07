in

Ärzte und Heilnebenberufe Das sind die Vema-Favoriten in der Berufshaftpflichtversicherung

16. Juli 2025

Eine Betriebshaftpflichtversicherung ist zwar nicht für alle Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben, gilt aber als unerlässlich, um sich gegen potenzielle Haftungsrisiken abzusichern. Sie schützt vor finanziellen Verlusten durch Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die im Zuge betrieblicher Tätigkeiten Dritten zugefügt werden. Oft gibt es individuelle Lösungen für die die branchenspezifischen Risiken.

Die Maklergenossenschaft Vema hat jetzt ihre rund 4.900 Partnerbetriebe nach deren favorisierten Anbietern im Bereich der Betriebs- beziehungsweise Berufshaftpflicht für Ärzte und Heilnebenberufe gefragt. Gemeint sind damit die drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Vema-Befragung: Quantität versus Qualität

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten also zuvorderst um die Quantität. Im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit der jeweils drei am wichtigsten eingeordneten Versicherungsgesellschaften der Vema-Partner für das Neugeschäft nach Schulnoten bewertet.

Zu erwarten wäre, dass die Anbieter mit den höchsten Marktanteilen auch qualitativ hoch bewertet werden. Das ist bei den Vema-Umfragen aber häufig nicht der Fall – ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Die Umfrageergebnisse

Das sind die meistgenannten Anbieter der Vema-Partner in den beiden Zielgruppen im Bereich der Berufshaftpflichtversicherung:

Ärzte

1. HDI (26,01 Prozent der abgegebenen Nennungen)

2. Alte Leipziger (18,32 Prozent)

3. Axa (10,99 Prozent)

Heilnebenberufe

1. Continentale (38,41 Prozent)

2. Die Haftpflichtkasse (12,38 Prozent)

3. HDI (9,84 Prozent)

Abweichende Ergebnisse der bei der qualitativen Beurteilung

Bei der qualitativen Beurteilung sieht das Bild anders aus. Bei den Ärzten, wo 305 Nennungen zu verzeichnen sind, liegt die Alte Leipziger mit einer Durchschnittsnote von 1,88 klar vorne. Sie bekommt von den Maklern bei der Policierung und bei der Schadenbearbeitung die klar besten Noten. An zweiter Stelle liegt die Generali-Tocher Dialog (1,95), bei der vor allem die Erreichbarkeit überzeugt. Auffällig: Der am meisten genutzte Anbieter HDI ist abgeschlagen mit einer Note von 2,23.

Bei den Heilnebenberufen, wo 315 Nennungen zu verzeichnen sind, liegt der Versicherer Die Haftpflichtkasse mit einer außergewöhnlich niedrigen Durchschnittsnote von 1,59 vorne. Er bekommt von den Maklern in drei von vier Kategorien klar die besten Bewertungen. Es folgen der R+V, bei den Nennungen nur auf Platz 8 aufgeführt, mit einer Note von 1,69 und Helvetia (1,83).