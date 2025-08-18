Die Vema hat ihre Mitglieder nach den meistgenutzten Produktgebern für Elektronik- und Fotovoltaikversicherungen im Neugeschäft gefragt. Die Qualitätsurteile weichen teilweise ab.

Meistgenutzte Anbieter im Neugeschäft Elektronik- und Fotovoltaikversicherung: Das sind die Favoriten der Vema-Makler

Eine Fotovoltaikanlage ist in einer Wohngebäudeversicherung nicht automatisch mitversichert. Man benötigt in der Regel einen Zusatzbaustein oder eine separate Fotovoltaikversicherung.

Die Maklergenossenschaft Vema hat ihre fast 5.000 Partnerbetriebe nach deren favorisierten Anbietern im Bereich der Fotovoltaik- und der Elektronikversicherung gefragt. Gemeint sind damit die drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten. Mit dieser Begrenzung möchte der Maklerverbund nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten also zuvorderst um die Quantität. Im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit der jeweils drei am wichtigsten eingeordneten Versicherungsgesellschaften der Vema-Partner für das Neugeschäft nach Schulnoten bewertet.

Zu erwarten wäre, dass die Anbieter mit den höchsten Marktanteilen auch qualitativ hoch bewertet werden. Das ist bei den Vema-Umfragen aber häufig nicht der Fall – ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Die Eregbnisse

In der Fotovoltaikversicherung wurden 588 Stimmen abgegeben. Das sind die Top 3 der Nennungen:

1. Helvetia (31,63 Prozent der abgegebenen Nennungen)

2. Oberösterreichische (13,44 Prozent)

3. Allianz (10,54 Prozent)

Quelle: VEMA e.G.

In der Elektronikversicherung wurden nur 409 Stimmen gezählt. 13,94 Prozent entfallen zudem auf Anbieter außerhalb der besten Zehn. Hier lauten die Top 3 der Nennungen:

1. Alte Leipziger (20,29 Prozent)

2. Gothaer (12,47 Prozent)

3. Helvetia (11,25 Prozent)

Quelle: VEMA e.G.

Abweichende Ergebnisse der bei der qualitativen Beurteilung

In der Fotovoltaikversicherung liegt die Oberösterreichische in Sachen Qualitätsbewertung mit einem Mittelwert von 1,66 klar vorne. Bemerkenswert ist, dass die Gesellschaft in allen vier Teildimensionen der Umfrage, konkret Produktqualität

Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit die beste Bewertung der Vema-Partner erhält. Es folgen Helvetia (1,82) und Waldenburger (1,88).

In der Elektronikversicherung teilen sich die Alte Leipziger und die Baloise den Spitzenplatz mit einer Note von 1,69. Es folgen Gothaer und AIG mit jeweils 1,85. Bei den Einzelkategorien fällt die Top-Bewertung der Alte Leipziger für die Produktqualität mit 1.40 ins Auge. Die Baloise ist wiederum aus Maklersicht bei der Antragsbearbeitung und Policierung mit 1,62 spitze im Vergleich zur Konkurrenz.