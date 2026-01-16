Nach über 20 Jahren als Vorstand folgt Andreas Brunner auf Hermann Hübner an der Spitze der Maklergenossenschaft Vema. Seine Besetzung dürfte für Kontinuität stehen.

Andreas Brunner ist neuer Vorstandsvorsitzender der Maklergenossenschaft Vema. Er folgt auf Hermann Hübner, der die Maklergenossenschaft 23 Jahre leitete und dessen satzungsgemäßer Abschied nach Erreichen des 65. Lebensjahrs im November 2025 bekanntgegeben wurde. Die Genossenschaft hat derzeit rund 4.900 Partnerbetriebe und ist neben den großen Pools einer der großen Player im Markt.

Unter der Führung von Brunner sei die Vema-Akademie zum größten Bildungsträger der Versicherungswirtschaft geworden. Sie wird weiterhin auch zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören, ebenso wie der Vertrieb, das Backoffice, der Unternehmermarktplatz, der Motormarkt und das Konferenzzentrum, die alle am Standort Karlsruhe angesiedelt sind. Dort ist Brunner auch seit 35 Jahren Geschäftsführer des Maklerunternehmens VHH Versicherungsservice für Handel & Handwerk.

Investitionen in technische Weiterentwicklung

Brunner, der bereits seit 2003 Vema-Vorstand ist, sieht laut einer Mitteilung der Genossenschaft das Verständnis seiner Rolle ganz in der Tradition seines Vorgängers, der für Ehrlichkeit, Transparenz, Menschlichkeit und Bodenständigkeit gestanden habe. Dabei sehe der neue Vema-Chef die Entwicklung der Genossenschaft und der angeschlossenen Maklerkollegen in den nächsten Jahren positiv.

Man wolle „massiv“ in die technische Weiterentwicklung investieren, um die Arbeit der angeschlossenen Partner zu erleichtern. Auch die Weiterentwicklung der eigenen Deckungskonzepte und die Weiterbildung der Makler blieben im Fokus.